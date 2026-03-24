Про це повідомило видання Daily Galaxy з посиланням на французьких та британських науковців.

Що це за загадкова споруда під водою?

Масивну кам'яну конструкцію вперше зафіксували ще у 2003 році під час сонарного обстеження південно-західної частини Галілейського моря, проте вона досі є об'єктом дослідження та загадкою для науковців.

Об'єкт одразу привернув увагу дослідників через свою конусоподібну форму та значні розміри, тому згодом його детально оглянули дайвери. Близькість до відомих давніх поселень підштовхнула науковців до припущення, що споруда може бути пов’язана з ранніми міськими культурами цього регіону.

За оцінками дослідників, конструкція сягає майже 10 метрів у висоту і має приблизно 70 метрів у діаметрі. Вона складена з необроблених базальтових каменів і валунів, окремі з яких можуть бути до метра завдовжки.

Конусоподібний насип на березі Галілейського моря / Фото Шмуель Марко

Дайвери не виявили жодних слідів обробки чи чіткої архітектурної структури – каміння розташоване без очевидної системи, без стін або характерних будівельних елементів, як повідомляється в роботі опублікованій в International Journal of Nautical Archaeology.

Вчені не розуміють, навіщо її збудували

Науковці описують знахідку як кам'яний насип – штучне нагромадження каміння, подібне до тих, що в інших регіонах інколи пов'язують із поховальними практиками. Водночас жодних доказів такого призначення саме тут поки не знайдено.

Структура виявлена під час гідроакустичного обстеження частини морської акваторії влітку 2003 року / Фото Шмуель Марко

Дослідницька група наголошує, що форма і склад конструкції не відповідають природним геологічним утворенням, тому вона, найімовірніше, була створена людьми. Одна з гіпотез полягає в тому, що споруду звели на суші, а вже згодом вона опинилася під водою через розширення Галілейського моря внаслідок кліматичних і природних змін протягом тисячоліть.

Галілейське море / Фото NASA

Масштаби об'єкта вражають. Вчені звертають увагу на те, що такий проєкт вказує на значний рівень організації давнього суспільства. Припускається, що це могла бути велика ритуальна споруда, рампа або навіть основа для встановлення статуй під час обрядових дій. Водночас вони визнають: наразі відомо лише те, що конструкція існує і має вражаючі розміри, тоді як її точне призначення, вік і спосіб будівництва залишаються невідомими.

Скільки років загадковому об'єкту?

Археолог Іцхак Паз з Управління старожитностей Ізраїлю та Університету Бен-Гуріона вважає, що споруда може датуватися третім тисячоліттям до нашої ери – про це він розповідав ще у 2013 році, як повідомляло видання Live Science.

Він звертає увагу, що в навколишніх районах уже знаходили схожі мегалітичні об'єкти. Наприклад, у Хірбет Бетейха приблизно за 30 кілометрів на північний схід виявлено концентричні кам’яні кола, які можуть належати до того ж культурного контексту.

Якщо таке датування підтвердиться, споруда могла розташовуватися неподалік давнього міста Бет-Єрах (Хірбет Керак) – великого поселення бронзової доби. За словами археолога Рафаеля Грінберга, його площа становила близько 30 гектарів, а населення могло сягати 5 тисяч людей. Місто мало укріплення та продуману систему планування.

Попри значний інтерес, підводних розкопок на місці поки не проводили. Як пояснює Іцхак Паз, дослідження було б набагато простішим, якби об’єкт знаходився на суші. Підводні роботи потребують складної логістики та великих фінансових витрат, через що залучити підтримку для такого проєкту виявляється непросто.

