Найвідоміші у світі енциклопедія та словник подають до суду на ChatGPT

Видавці Encyclopaedia Britannica та Merriam-Webster подали позов проти OpenAI, звинувативши компанію у незаконному використанні десятків тисяч статей для навчання штучного інтелекту. Справа може вплинути на правила використання онлайн-контенту всією індустрією ШІ.

Encyclopaedia Britannica разом із дочірньою компанією Merriam-Webster подали судовий позов проти OpenAI. Позивачі стверджують, що компанія без дозволу використала майже 100 тисяч онлайн-статей для навчання своїх мовних моделей, включно з ChatGPT. Про це пише Digital Trends.

Дивіться також Додаток не потрібен: OpenAI планує радикально переглянути використання генератору відео Sora

У чому саме звинувачують OpenAI?

Britannica заявляє, що відповіді чатбота фактично замінюють її власний контент. Якщо користувач отримує готове пояснення від ШІ, він може не переходити на сайт видавця, що призводить до втрати трафіку та доходів.

Окремі претензії стосуються використання матеріалів у системі RAG – механізмі, коли ШІ звертається до актуальних джерел під час формування відповіді. За словами позивачів, у таких випадках ChatGPT може відтворювати їхній текст повністю або частково.

Крім авторських прав, компанія також заявляє про можливе порушення торговельних марок. У позові зазначено, що чатбот інколи вигадує інформацію, але приписує її Britannica, що може вводити користувачів в оману і підривати довіру до перевірених джерел.

Britannica вважає, що такі "галюцинації" ШІ ставлять під загрозу доступ суспільства до якісної та надійної інформації.

Що буде далі?

Подальший розвиток подій залишається невизначеним, адже чітких юридичних прецедентів щодо навчання ШІ на захищених авторським правом матеріалах поки немає. Законодавство у цій сфері лише формується.

Показовим є нещодавній процес проти компанії Anthropic. Федеральний суддя визнав, що використання захищених текстів для навчання може вважатися трансформаційним і допустимим. Водночас компанію звинуватили у незаконному завантаженні мільйонів книг, що завершилося мировою угодою на суму 1,5 млрд доларів.

Очікується, що рішення у подібних справах визначать, як саме технологічні компанії зможуть використовувати вебконтент у майбутньому. Від цього залежатиме баланс між розвитком штучного інтелекту та захистом авторських прав