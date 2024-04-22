Це все потрібно впорядкувати, – Буданов знову згадав про необхідність обмеження Telegram

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вкотре підтвердив свою стурбованість популярним месенджером Telegram, наголосивши на значній загрозі, яку він становить для України та її громадян.

Відповідаючи на запитання журналістки BBC про те наскільки небезпечний Telegram та що з ним робити, Буданов наголосив на необхідності регулювання месенджера.

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Зокрема Буданов наголосив на тому, що необхідно законодавчо зобов'язати всіх власників каналів реєструватися. За його словами це дозволило б забезпечити більшу прозорість платформи, гарантуючи підзвітність тих, хто стоїть за медіа-ресурсами, оскільки Telegram став помітним засобом поширення інформації.

Потрібно впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію – а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?

– зазначив Буданов.

Звертаючись до питання анонімних каналів у Telegram, Буданов підкреслив, що анонімність переважає на всій платформі, ставлячи під сумнів відсутність підзвітності користувачів і каналів.

Як Кирило Буданов використовує Telegram

Буданов також розповів про свою особисту взаємодію з Telegram, зізнавшись, що час від часу переглядає платформу на своєму робочому пристрої, щоб оцінити погляди російського суспільства на певні події. Однак він твердо заявив, що співробітникам розвідки заборонено користуватися Telegram або будь-якими іншими соціальними мережами, наголосивши, що в його відомстві діють суворі правила.