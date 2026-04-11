Що станеться, якщо просвердлити діру під активним вулканом

Чи задумувались ви над тим, що відбудеться, якщо випадково чи навмисно зробити діру в земній корі аж до самої магми? Відповідь на це питання людство отримало ще у 2009 році, коли під час робіт на геотермальному полі бур несподівано натрапив на розплавлену породу. Це відкриття викликало хвилю занепокоєння через невідомі наслідки, але водночас надало унікальний шанс на дослідження.

Як виглядає безпосередній контакт із розпеченою речовиною на великій глибині?

У 2009 році на території геотермального поля Крафла в Ісландії сталася подія, яка спочатку виглядала як серйозна технічна помилка, але зрештою стала справжнім проривом у вулканології. Під час виконання запланованих робіт бур наткнувся на розплавлену магму на глибині близько 2 100 метрів. Для геологічних масштабів це вважається відносно невеликою глибиною, пише 24 Канал.

До цього інциденту втручання в магматичні камери вважалося вкрай небезпечною авантюрою через відсутність досвіду та точних прогнозів. Дослідники оцінювали ризики за широкою шкалою: від простого виходу з ладу техніки до побоювань, що механічне пошкодження оболонки резервуара може спровокувати повноцінне виверження вулкана.

Проте результати інциденту 2009 року перевершили всі сподівання наукової спільноти. Коли розжарена магма увійшла в контакт із технічними рідинами для буріння, вона миттєво охолола, перетворившись на гострі фрагменти свіжого вулканічного скла.

Ці уламки стали об'єктом пильної уваги професора Бена Кеннеді, фахівця з Університету Кентербері, який з 2014 року займається їхнім детальним аналізом. Для вчених ці уламки мають цінність капсул часу, оскільки вони зберігають у собі первинну інформацію про умови, що панують глибоко під землею.



Вулканічне скло, витягнуте в геотермальному родовищі Крафла / Фото Кентерберійського університету

Дослідження, проведене спільно з фахівцями з Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені й опубліковане згодом у журналі Nature, дало відповіді на важливі запитання про тиск, температуру та хімічний склад газів усередині активних систем. Розуміння того, як саме магма поводиться під час зовнішнього механічного впливу, дозволяє створювати значно точніші моделі прогнозування майбутніх природних катастроф.

Крім того, отримані дані відкривають можливості для створення стаціонарних дослідницьких центрів безпосередньо над магматичними вогнищами, що раніше здавалося абсолютно неможливим.

Нові знання є критично важливими не лише для Ісландії, а й для інших регіонів з високою вулканічною активністю, зокрема для Нової Зеландії. Дані з родовища Крафла підтверджують, що буріння в магматичні камери може бути цілком безпечним процесом, якщо дотримуватися відповідних технологій.

Нарешті, це також дає поштовх для розвитку надгарячої геотермальної енергетики, яка в майбутньому здатна стати надійним джерелом чистої відновлюваної енергії.

Професор Кеннеді порівнює цей процес із космічною місією, зазначаючи, що проникнення в магматичну камеру за своїм науковим азартом еквівалентне подорожі людини на Місяць. Щоб зацікавити сучасною наукою нові покоління, команда дослідників навіть створила спеціальну освітню гру, де діти можуть приміряти на себе роль першопрохідців підземних глибин.