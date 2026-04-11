Как выглядит непосредственный контакт с раскаленным веществом на большой глубине?

В 2009 году на территории геотермального поля Крафла в Исландии произошло событие, которое сначала выглядело как серьезная техническая ошибка, но в итоге стало настоящим прорывом в вулканологии. Во время выполнения запланированных работ бур наткнулся на расплавленную магму на глубине около 2 100 метров. Для геологических масштабов это считается относительно небольшой глубиной, пишет 24 Канал.

До этого инцидента вмешательство в магматические камеры считалось крайне опасной авантюрой из-за отсутствия опыта и точных прогнозов. Исследователи оценивали риски по широкой шкале: от простого выхода из строя техники до опасений, что механическое повреждение оболочки резервуара может спровоцировать полноценное извержение вулкана.

Однако результаты инцидента 2009 года превзошли все ожидания научного сообщества. Когда раскаленная магма вошла в контакт с техническими жидкостями для бурения, она мгновенно остыла, превратившись в острые фрагменты свежего вулканического стекла.

Эти обломки стали объектом пристального внимания профессора Бена Кеннеди, специалиста из Университета Кентербери, который с 2014 года занимается их детальным анализом. Для ученых эти обломки имеют ценность капсул времени, поскольку они хранят в себе первичную информацию об условиях, царящих глубоко под землей.



Вулканическое стекло, извлеченное в геотермальном месторождении Крафла / Фото Кентерберийского университета

Исследование, проведено совместно со специалистами из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене и опубликовано впоследствии в журнале Nature, дало ответы на важные вопросы о давлении, температуре и химическом составе газов внутри активных систем. Понимание того, как магма ведет себя во время внешнего механического воздействия, позволяет создавать значительно более точные модели прогнозирования будущих природных катастроф.

Кроме того, полученные данные открывают возможности для создания стационарных исследовательских центров непосредственно над магматическими очагами, что ранее казалось абсолютно невозможным.

Новые знания являются критически важными не только для Исландии, но и для других регионов с высокой вулканической активностью, в частности для Новой Зеландии. Данные с месторождения Крафла подтверждают, что бурение в магматические камеры может быть вполне безопасным процессом, если придерживаться соответствующих технологий.

Наконец, это также дает толчок для развития сверхгорячей геотермальной энергетики, которая в будущем способна стать надежным источником чистой возобновляемой энергии.

Профессор Кеннеди сравнивает этот процесс с космической миссией, отмечая, что проникновение в магматическую камеру по своему научному азарту эквивалентно путешествию человека на Луну. Чтобы заинтересовать современной наукой новые поколения, команда исследователей даже создала специальную образовательную игру, где дети могут примерить на себя роль первопроходцев подземных глубин.