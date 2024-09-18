Мито в 100% на китайські електромобілі не допомогло США, адже BYD навіть так коштують дешевше

Торгова війна між країнами Заходу та Китаєм викрила неприємний факт: Пекін годує власні автомобільні компанії величезними субсидіями, завдяки чому ті можуть продавати машини в Європі та США за дуже низькими цінами. Тому було вирішено накладати на них великий податок, щоб хоч якось зрівняти ціни з місцевими марками й зробити їх конкурентоздатними. Тепер стало ясно, що це не працює.

Бажаного ефекту немає

Відсоток податку, який накладають на китайські електромобілі, відрізняється від країни до країни. Найвищий сягає 100 відсотків, і його запровадили, наприклад, США та Канада. У ЄС були більш поблажливими: там податок складає від 17,4% (для автомобілів BYD) до 38,1% (для компанії SAIC).

Однак видання Nikkei пише, що навіть із новим 100% тарифом BYD все одно матиме найдешевший електромобіль у США. Згідно з новим звітом, найдешевша пропозиція BYD потіснить усіх американських автовиробників ціною менше 25 000 доларів.

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Чому BYD вдалося

Після припинення виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в березні 2022 року BYD опинилася в авангарді переходу галузі на електромобілі. Компанія будувала свій ланцюжок поставок набагато довше, ніж всі інші компанії, які сьогодні займаються електромобілями. Вона почала виробляти літій-іонні акумулятори в 1996 році, постачаючи акумулятори для смартфонів Motorola та Nokia.

Ці ранні інвестиції в акумуляторну індустрію допомогли BYD стати гігантом галузі, яким вона є і сьогодні. З моменту випуску своєї проривної батареї Blade EV у 2020 році компанія продовжує впроваджувати ще більш ефективні та дешеві технології, щоб знизити ціни. Натомість технологія, наприклад, Tesla, є більш молодою, вона ще не встигла пройти процес здешевлення, а тому й машини компанії коштують набагато дорожче.

Найдешевший електромобіль BYD, Seagull EV, коштує в Китаї менше 10 000 доларів (69 800 юанів). Доступні електричні та гібридні моделі компанії витісняють з автомобільного ринку Китаю транспортні засоби, що працюють на бензині, особливо від іноземних автовиробників.

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Переваги китайських компаній

Китайські автовиробники, такі як BYD, мають перевагу завдяки налагодженим ланцюжкам поставок, що дозволяє знижувати ціни. Користувачі у цій країні демонструють набагато вищий попит на електромобілі, що дозволяє розвивати виробництва й виходити на масовість. Натомість у США користувачі все ще тримають за бензинові авто.

У липні на електромобілі в Китаї припадало понад 50% продажів легкових автомобілів.

У США, згідно з останніми даними S&P Global Mobility, на електромобілі припадало лише 8,5% ринку легкових автомобілів за той самий період.

Китайські компанії, зокрема BYD і CATL, також домінують на світовому ринку акумуляторів. За даними SNE Research, CATL (35,9%) і BYD (16,5%) очолили світові продажі акумуляторів для електромобілів у другому кварталі на основі відвантажень.

За перші вісім місяців 2024 року на частку CATL припадало 37,6% світового ринку акумуляторів для електромобілів, тоді як BYD посіла друге місце з 16,1%.

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Дешевше, ніж у інших

Усе це разом із китайськими субсидіями дозволить BYD запропонувати найдешевший електромобіль у США, навіть з новим 100% тарифом на імпорт, каже генеральний директор AutoForecast Solutions Джо Маккейб в інтерв'ю Nikkei.

Тариф набуде чинності 27 вересня і покликаний "захистити американських виробників від недобросовісної торгової практики Китаю", згідно з пресрелізом Білого дому.

Маккейб сказав, що найдешевший електромобіль BYD, Seagull EV, для США коштуватиме 12 000 доларів. При 100% тарифній ставці ця сума перетворюється на 24 000 доларів – це все ще дешевше, ніж будь-яка пропозиція від американської автомобільної промисловості.

Tesla, яка все ще утримує лідерство (частка 48% у липні) на ринку електромобілів США, ще не долала поріг у 30 000 доларів. Про інших виробників мова взагалі не йде, адже їхні продукти вважаються здебільшого преміальними.