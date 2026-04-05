4 недорогі ноутбуки, які потужніші за MacBook Air

MacBook Air залишається популярним вибором для роботи, але на ринку є дешевші ноутбуки з вищою продуктивністю у певних задачах. Особливо це помітно у геймінгу та важких навантаженнях.

Ноутбуки MacBook Air завжди пропонували збалансовану продуктивність, але традиційно поступалися Windows-моделям у "сирих" характеристиках. Ситуація частково змінилася з появою чипів серії M, зокрема M5, які наблизили Apple до конкурентів у своєму ціновому сегменті. Втім, навіть зараз на ринку є доступніші моделі, що перевершують Air у конкретних сценаріях – передусім у геймінгу та тривалих навантаженнях. Про це пише BGR.

Чи є дешевші ноутбуки, які перевершують MacBook Air?

Головне обмеження MacBook Air – відсутність активного охолодження. Через це пристрій може знижувати продуктивність під час довгих або ресурсоємних задач, щоб уникнути перегріву. У результаті навіть версія з потужнішим графічним ядром демонструє скромні результати в іграх у порівнянні з ноутбуками з дискретною відеокартою.

Одним із таких варіантів є MSI Katana 15 HX. Цей ноутбук оснащений процесором Intel i7 і відеокартою RTX 5050, що дозволяє значно випереджати MacBook Air у геймінгу. Наприклад, у важких іграх на максимальних налаштуваннях він може видавати близько 75 кадрів на секунду, тоді як Air ледве досягає 20 FPS. Навіть у синтетичних тестах різниця суттєва – понад 17 тисяч балів проти приблизно 11,6 тисячі у MacBook.

Ще один сильний конкурент – Asus TUF Gaming A16. Він працює на процесорі Ryzen 7 і оснащений графікою Radeon RX 7700S. Завдяки цьому ноутбук демонструє стабільно високу продуктивність навіть у складних іграх. У тому ж Cyberpunk 2077 він може показувати близько 70 FPS на ультра-налаштуваннях, тоді як MacBook Air не дотягує навіть до 40 FPS на високих параметрах.

Цікавим компромісом є Lenovo LOQ 15. Ця модель трохи слабша за інші варіанти у списку, але все одно випереджає MacBook Air у геймінгу. Вона оснащена Ryzen 7 і RTX 5050, має 16 ГБ оперативної пам’яті та навіть 1 ТБ накопичувача. У важких іграх ноутбук тримає 60–70 FPS на максимальних налаштуваннях, тоді як MacBook Air значно відстає.

Як пише PCmag, для тих, хто шукає більш універсальний варіант, підійде Acer Nitro V 16 AI. Окрім процесора Ryzen і відеокарти RTX, він отримав окремий NPU для задач, пов’язаних зі штучним інтелектом. У геймінгу цей ноутбук також показує кращі результати за MacBook Air – понад 60 FPS на ультра-налаштуваннях. Водночас у повсякденних задачах він не так сильно поступається, як інші геймерські моделі.

У підсумку, MacBook Air залишається хорошим вибором для офісної роботи та базових задач, але якщо пріоритет – продуктивність у вимогливих програмах або іграх, дешевші Windows-ноутбуки часто виглядають вигідніше. Вони пропонують більше "заліза" за ті самі гроші, хоча й мають свої компроміси – зокрема більшу вагу та меншу автономність.