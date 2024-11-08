У день виборів американці масово ґуґлили "чи вибув Байден" і "де проголосувати за Байдена"

Судячи з усього, Камала Гарріс втратила чимало голосів не лише тому, що зумери не вміють розписуватися, а й тому, що багато американців абсолютно не цікавляться новинами. ЗМІ пишуть, що в день виборів величезна кількість людей були здивовані, не побачивши у бюлетені Джо Байдена. Вони кинулися ґуґлити, як проголосувати за нинішнього президента і чи дійсно він вибув з перегонів.

До чого призводить байдужість

Дані Google Trends показують, що пошуковий запит "чи вибув Джо Байден" почав зростати у Сполучених Штатах після третього листопада й пережив максимальний стрибок 6 листопада. При цьому діючий президент вибув майже п'ять місяців тому, підтримавши віцепрезидентку Камалу Гарріс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Поряд із цим спостерігався сплеск пошукових запитів на кшталт "де проголосувати за Байдена", що свідчить про одне: багато виборців справді нічого не знають про виборчий процес. Вони прийшли на дільниці, узяли бюлетень, не знайшли у ньому Байдена й кинулися шукати інформацію буквально в останній момент.

Спочатку такі запити були приводом для жартів у соцмережах, але коли Трамп переміг, стало зрозуміло, що за цим стоїть щось набагато більш серйозне.

Я одночасно жахаюся і заздрю цій людині,

– сказав журналіст ESPN Паоло Угетті.

На жаль, це означає, що через таке невігластво й небажання бути в курсі подій виборці, які хотіли проголосувати на демократів, могли принаймні частково віддати свій голос за Трампа лише тому, що це було єдине знайоме їм ім'я у бюлетені. Вони не цікавилися його програмою, не бачили його суперечливих заяв про те, що після цих виборів американцям більше ніколи не доведеться голосувати, не знали про його бажання скасувати цілу купу корисних законів, прийнятих за часів президентства Байдена, та інших речей.

Навряд чи ми дізнаємось, наскільки значну роль у перемозі Трампа зіграли подібні інциденти. Принаймні відомо, що ще до того, як Байден вибув, опитування показували, що Трамп є більш популярним черед "малоінформованих виборців", як зазначає джерело.