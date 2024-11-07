Вітання з перемогою

Лідери високих технологій з усієї індустрії вишикувалися в чергу, щоб привітати Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Хоча ми не знаємо, кого вони підтримували в цих перегонах і як насправді ставляться до переможця, зараз ми бачимо, що кожен з керівників слідує необхідним формальностям, пише 24 Канал.

Дивіться також Meta не змогла побудувати новий центр обробки даних через бджіл

Багато керівників технологічних компаній у минулому були мішенню для суперечливих висловлювань та дій Трампа, як під час його минулого президенства, так і після завершення його каденції, коли багато компаній заблокували сторінки політика в своїх соцмережах і сервісах.

Не так давно Трамп погрожував кинути генерального директора Meta Марка Цукерберга до в'язниці, а також заявив, що "щось зробить" із Google, оскільки результати пошукової системи "сфальсифіковані" таким чином, щоб показувати про нього лише "погані історії". Тож наразі кожен намагається бути якомога люб'язнішим із майбутнім президентом США.

Ось що кажуть деякі з найвідоміших технологічних лідерів.

Генеральний директор Apple Тім Кук

Вітаю президента Трампа з перемогою! Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами та вашою адміністрацією, щоб переконатися, що Сполучені Штати продовжують лідирувати завдяки винахідливості, інноваціям та креативності,

– написав глава Apple на своїй сторінці в X.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг

Між цими двома існує давня ворожнеча, яку Трамп загострив у вересні 2024 року. У своїй книзі, яка вийшла два місяці тому, політик пише, що засновник Facebook готував проти нього змову під час виборів 2020 року, і якщо він спробує зробити це знову, то "проведе решту свого життя у в’язниці".

Трамп неодноразово звинувачував Цукерберга у втручанні в президентські вибори. Meta, на його думку, обмежувала республіканські публікації в рекомендаціях соцмереж, а також приховувала контенту, який міг би завдати шкоди президенту Джо Байдену в 2020 році.

Попри все це Марк Цукерберг також виступив із привітанням:

"Вітаю президента Трампа з вирішальною перемогою. Перед нами, як перед країною, відкриваються великі можливості. З нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами та вашою адміністрацією",

– каже Цукерберг у своїй новій соцмережі Threads.

Генеральний директор Google та Alphabet Сундар Пічаї

"Вітаю президента @realDonaldTrump з вирішальною перемогою. Ми переживаємо золоту добу американських інновацій і готові співпрацювати з його адміністрацією, щоб допомогти принести користь кожному", – заявив керівник, прикріпивши до свого твіта зображення з результатами виборів.

У жовтні 2024 року Трамп дав інтерв’ю Bloomberg, у якому сказав, що він незадоволений тим, як Google ставиться до нього. Журналіст Джон Міклтуейт згадав пропозицію Міністерства юстиції США щодо можливого розпаду Google (компанію визнали монополістом, тому деякі її підрозділи можуть відокремити й продати), і запитав Трампа, чи варто розбивати Google на частини.

Трамп висловив своє незадоволення тим, що "погані історії" про нього все частіше з'являються в Google, і заявив, що нібито зателефонував керівникові корпорації, щоб висловити своє розчарування: "Google має велику владу. Вони дуже погані для мене. Дуже, дуже погано до мене ставляться. Я можу говорити з цього погляду. У них є тільки погані історії. Іншими словами, якщо у мене є 20 хороших історій і 20 поганих, і кожен має на це право, ви побачите тільки 20 поганих історій", – сказав майбутній президент в інтерв'ю.

Нещодавно я зателефонував керівнику Google і сказав: "Останнім часом я отримую багато хороших історій, але ви не знаходите їх у Google". Я думаю, що це ціла сфальсифікована угода. Я думаю, що Google сфальсифікований так само, як наш уряд сфальсифікований повсюди,

– додав Дональд Трамп.

Коли ж Трампа запитали, чи хоче він розділити компанію, він ухилився від прямої відповіді, сказавши, що "зробить щось" із Google. Він не вдався у подробиці, заявивши, що Google став "такою силою", якій "треба віддати належне". Тож це, на його думку "дискусія" і "дуже небезпечна річ, тому що ми хочемо мати великі компанії".

Представники Amazon

"Вітаю новообраного президента @realDonaldTrump з важкою перемогою. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами та вашою адміністрацією над питаннями, важливими для наших клієнтів, співробітників, громад та країни",

– сказав генеральний директор Amazon Енді Джасі.

З привітанням виступив також і засновник Amazon Джефф Безос, який нещодавно втрапив у скандал з його газетою The Washington Post, яка вперше за багато років відмовилася підтримувати демократів на виборах президента. Відразу ж з'явилися чутки, що Безос нібито уклав угоду з Трампом, згідно з якою WP не підтримує Камалу Гарріс, а інша компанія Безоса, Blue Origin, натомість отримує більше державних замовлень від уряду в разі перемоги Трампа на виборах і загалом лояльність нової адміністрації. Однак усе це так і лишилося на рівні чуток. Чи була це правда, ми зможемо побачити пізніше.

Ось, що написав Безос: "Щиро вітаємо нашого 45-го, а тепер вже 47-го Президента з надзвичайним політичним поверненням та вирішальною перемогою. Жодна нація не має більших можливостей. Бажаю @realDonaldTrump успіхів у керівництві та об'єднанні Америки, яку ми всі любимо".

Сам Трамп, варто нагадати, раніше погрожував Amazon антимонопольним розслідуванням через імовірні порушення, а компанія Amazon своєю чергою звинувачувала Трампа, тоді ще президента США, в маніпуляціях із контрактом Пентагону на хмарні обчислення, щоб помститися.

Дивіться також Microsoft попереджає про нову хакерську кампанію, організовану Росією

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла

Вітаємо президента Трампа. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами та вашою адміністрацією, щоб просувати інновації, які створюють нове зростання та можливості для Сполучених Штатів і всього світу,

– пише Наделла.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман

Сем Альтман був значно лаконічнішим у своїх висловлюваннях.

Вітаю президента Трампа і бажаю йому величезних успіхів у роботі,

– написав він у своєму твіті.

Він також пізніше додав, що "критично важливо, щоб США зберігали лідерство в розробці штучного інтелекту з демократичними цінностями".

Хоча Трамп і робив багато заяв з приводу штучного інтелекту, наразі до кінця не ясно, якою буде його політика з цього питання. Багато хто вважає, що підхід Байдена щодо ШІ є несприятливим і несправедливим для невеликих стартапів у цій сфері. З цієї причини, наприклад, венчурна компанія Andreessen Horowitz відкрито заявила про свою підтримку Трампа на цих виборах.

Тож буде вельми цікаво подивитися, як адміністрація Трампа перегляне політику щодо ШІ. З Ілоном Маском у ролі ключового радника, в найближчі місяці на горизонті можуть з'явитися серйозні зміни.

Ілон Маск

Маск не публікував прямого вітання, але спочатку оприлюднив мем, де він заносить умивальник до Овального кабінету, як це було, коли він став главою Twitter.

Згодом він написав: "Сьогодні ввечері народ Америки надав Дональду Трампу кришталево чистий мандат на зміни".

Після цього його публікації стосувалися того, яким прекрасним буде майбутнє США та всього світу при президентстві Дональда Трампа.