У неділю, 21 вересня, жителі деяких регіонів південної півкулі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище. Місяць частково закриє Сонце, а подекуди майже повністю приховає світило.

Рідкісне сонячне затемнення вересня буде видно лише в кількох регіонах планети, наголошує 24 Канал. Астрономічну поділю зможуть побачити в Антарктиді, Новій Зеландії, Австралії та на островах Тихого океану. У деяких місцях буде приховано до 85% сонячного диска, повідомляє Space.com.

Сонячне затемнення – це космічна подія, під час якої Місяць проходить перед Сонцем, блокуючи його світло. Це стається завдяки точному вирівнюванню Сонця, Місяця та Землі. Залежно від того, як саме вони розташовуються, з нашої планети можна побачити різні типи затемнень.

Цієї неділі відбудеться часткове сонячне затемнення. Це означає, що Місяць закриє лише частину Сонця, оскільки три небесні тіла не будуть ідеально вирівняні.

Коли та де спостерігати за сонячним затемненням 21 вересня?

Часткове сонячне затемнення 21 вересня 2025 року почнеться о 21:00 за Києвом. Найкращим місцем для його спостереження є Австралія, Нова Зеландія, Антарктида, острови Тонга, Фіджі та Острови Кука.

Першими його побачать жителі острівної держави Тувалу, після чого явище пройде через південну частину Тихого океану і завершиться над Антарктидою.



Території, які покриє часткове сонячне затемнення / Фото U.S. Naval Observatory

Станція Мак-Мердо, Антарктида: часткове затемнення починається о 7:11 ранку за новозеландським часом 22 вересня і досягає піку в 69% о 8:16 ранку за новозеландським часом. Станція Зуккеллі, Антарктида: часткове затемнення починається о 7:07 ранку за новозеландським часом 22 вересня і досягає піку в 72% о 8:12 ранку за новозеландським часом. Острів Янг, Баленські острови (територія Нової Зеландії, незаселений): часткове затемнення сонця о 6:58 ранку за новозеландським часом 22 вересня, пік затемнення 78% о 7:53 ранку за новозеландським часом. Обан, острів Стюарт, Нова Зеландія: часткове затемнення сонця о 6:37 ранку за новозеландським часом 22 вересня, пік затемнення 73% о 7:14 ранку за новозеландським часом. Заповідник темного неба Аоракі Маккензі, Південний острів, Нова Зеландія: часткове затемнення сонця о 6:27 ранку за новозеландським часом 22 вересня, пік затемнення 70% о 7:08 ранку за новозеландським часом. Крайстчерч, Південний острів, Нова Зеландія: часткове затемнення сонця о 6:19 ранку за новозеландським часом 22 вересня, пік затемнення 69% о 7:08 ранку за новозеландським часом. Окленд, Нова Зеландія: часткове затемнення сонця о 6:10 ранку за новозеландським часом 22 вересня, пік затемнення 61% о 6:55 ранку за новозеландським часом. Сува, Фіджі: часткове затемнення сонця о 5:56 ранку за FJT 22 вересня, пік затемнення 27% о 6:22 ранку за FJT. Нукуалофа, Тонга: часткове затемнення сонця о 6:30 ранку за часом ТОТ 22 вересня, пік затемнення 32% о 7:28 ранку за часом ТОТ. Папеете, Таїті, Французька Полінезія: часткове затемнення сонця о 8:35 ранку за TAHT 21 вересня, пік затемнення 8% о 9:24 ранку за TAHT.

Примітка. Через різницю в часових поясах у Французькій Полінезії затемнення відбудеться вранці 21 вересня за місцевим часом.

Чим південніше перебуватиме спостерігач, тим більша частина Сонця буде закрита. У деяких районах найпівденнішого континенту Місяць приховає до 85% сонячного диска.

Як побачити сонячне затемнення 21 вересня?

В Україні цього явища видно не буде, однак побачити його можна завдяки прямій трансляції каналу timeanddate. Почати спостерігати за астрономічним явищем можна буде ввечері о 21 годині за київським часом.

Пряма трансляція сонячного затемнення 21 вересня – дивіться відео:

Нагадаємо, що в найближчі п'ять років відбудеться понад десять сонячних затемнень різних типів, включаючи найдовше повне затемнення століття, яке можна буде спостерігати 2 серпня 2027 року.

Слід пам'ятати, що жодна фаза часткового затемнення не є безпечною для перегляду неозброєним оком, однак завдяки можливості побачити затемнення завдяки онлайн-трансляції, існує максимально безпечний метод спостереження з будь-якої точки світу практично будь-якого затемнення на планеті.