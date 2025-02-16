Для користувачів у всьому світі: Ілон Маск анонсував запуск "найрозумнішого ШІ на Землі"

Мільярдер Ілон Маск скоро презентує розумний штучний інтелект на базі своєї соціальної мережі Х. За його словами, цей ШІ "здатний міркувати краще, ніж всі наявні моделі".

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на пост Маска. Новий штучний інтелект розробляє компанія xAI.

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Ілон Маск презентує Grok 3

Оновлена модель штучного інтелекту Grok може пропонувати рішення, які неочевидні навіть для команди його розробників. Цей чат-бот, за словами Ілона Маска, демонструє "кмітливість, що лякає". ШІ може аналізувати та передбачати помилки, а також знає, як їм запобігти.

Виняткову модель ШІ світ побачить 17 – 18 лютого.

Grok 3 вийде з живою демонстрацією в понеділок увечері о 20:00 за тихоокеанським часом (18 лютого о 06:00 за Києвом – 24 Канал). Найрозумніший штучний інтелект на Землі,

– повідомив Маск.

Чат-бот в соцмережі Х працює швидше ніж звичний нам ChatGPT, він може давати відповіді на текстові запити, вміє генерувати картинки високої якості та працювати з кодом. Також Grok може в реальному часі брати інформацію з Х, що є важливою перевагою перед іншими схожими чат-ботами. Ілон Маск додає, що алгоритм до того ж схильний до сарказму і гумору. У Grok практично немає цензури, він дає відповіді на ті теми, які інші нейромережі ігнорують.



Із грудня 2024 року доступ до цього ШІ відкритий для всіх користувачів. Зайти до Grok AI можна з інтерфейсу X. Вкладка з ботом розташована в лівому блоці під повідомленнями.

У Х працює розумний чат-бот / Скриншот

Нагадаємо, Ілон Маск вирішив запустити Grok 3 на тлі обговорень щодо китайської нейромережі DeepSeek, яка стала дуже популярною в січні серед користувачів.