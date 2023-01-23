Халяви не буде: OpenAI допоможе вчителям виявляти роботи, написані за допомогою ChatGPT
Джерело:Business Insider
Компанія OpenAI створила бота на базі штучного інтелекту ChatGPT, який набув великої популярності. Його вже почали використовувати студенти та учні для написання домашніх завдань та робіт. Поки вчителі скаржаться, в OpenAI пообіцяли допомагати освітянам виявляти роботу їхнього ШІ у домашках школярів.
Гендиректор компанії Сем Альтман зазначив, що вони працюють над рішенням, яке допоможе перевіряти роботу учнів на наявність згенерованих фрагментів за допомогою штучного інтелекту. Втім, як попередив Альтман, 100-відсоткової гарантії успіху методу ніхто дати не зможе.
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Можливі способи, за допомогою яких ми можемо допомогти вчителям з великою ймовірністю виявляти продукти системи, подібної до GPT. Але, чесно кажучи, достатньо цілеспрямована людина їх легко омине,
– повідомив Альтман.
Разом з тим Альтман наголосив, що тексти створені із використанням штучного інтелекту це та реальність до якої нам слід пристосуватися, як свого часу, вчителям довелося звикнутися з використанням калькуляторів на уроках математики.
Наразі компанія працює над створенням рішень, які можна було б застосувати для маркування згенерованого тексту ChatGPT. Ймовірно з часом з'явиться щось на кшталт технології водяних знаків, але, як попередив Альтман, повністю покладатися на такі інструменти не можна.
Заборонити чи дозволити
Заборона використання ChatGPT спричинила низку дискусій – особливо серед учителів. Не всі згодні з тим, що використання штучного інтелекту під час підготовки до уроків є негативним фактором. Частина освітян стверджують, що ШІ може безповоротно змінити систему освіти, а отже потрібно міняти і методи навчання учнів загалом.
Альтман зазначив, що хоча вчителів не влаштовує використання ChatGPT для приготування домашніх завдань, цей чат-бот може бути особистим репетитором для кожної дитини. Крім того, чат-бот може стати унікальним інструментом для навчання.
Я б вважав за краще, щоб ChatGPT навчив мене чогось, ніж самому читати підручник,
– каже Альтман.
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Кілька слів про ChatGPT
ChatGPT – це чат-бот на основі штучного інтелекту запрограмований на імітацію людської розмови.
ШІ став доступним для громадськості 30 листопада на сайті OpenAI, і хоча він все ще перебуває на стадії дослідницького огляду, користувачі можуть зареєструватися та протестувати його безкоштовно.
ChatGPT використовує мовну технологію GPT-3.5 – велику модель штучного інтелекту від OpenAI, яка була навчена на величезній кількості текстових даних з різних джерел.
Бот може похвалитися діалоговим форматом, який дозволяє користувачам надавати як прості, так і складні інструкції, яким ChatGPT навчений слідувати, і надавати детальну відповідь на них – компанія обіцяє, що він навіть може відповідати на додаткові запитання і визнавати, коли він зробив помилку.
Найбільш примітно, що ChatGPT може генерувати складний код на Python і писати есе на рівні коледжу. Це посилює занепокоєння, що така технологія може замінити людей, таких як журналісти або програмісти, в майбутньому.
Програма має свої обмеження, зокрема базу знань, яка закінчується у 2021 році, схильність давати неправильні відповіді, постійно використовувати одні й ті ж фрази.
Бот може отримати одну версію запитання, сказати, що не може на нього відповісти, але після перефразування може відповісти без жодних проблем.