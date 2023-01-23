Гендиректор компании Сэм Альтман отметил, что они работают над решением, которое поможет проверять работу учащихся на наличие сгенерированных фрагментов с помощью искусственного интеллекта. Впрочем, как предупредил Альтман, 100% гарантии успеха метода никто дать не сможет.

Читайте на сайте Искусственный интеллект обречен стать опасным социопатом, говорит ученый

Возможны способы, с помощью которых мы можем помочь учителям с большой вероятностью выявлять продукты системы, подобно GPT. Но, честно говоря, достаточно целеустремленный человек их легко обойдет,

– сообщил Альтман.

Напомним, что ряд учебных заведений в США запретили ученикам и учителям использовать ChatGPT с целью предотвращения плагиата и списывания.

Вместе с тем Альтман подчеркнул, что тексты созданы с использованием искусственного интеллекта и реальность к которой нам следует приспособиться, как в свое время, учителям пришлось привыкнуть к использованию калькуляторов на уроках математики.

В настоящее время компания работает над созданием решений, которые можно было бы применить для маркировки сгенерированного текста ChatGPT. Вероятно, со временем появится что-то вроде технологии водяных знаков, но, как предупредил Альтман, полностью полагаться на такие инструменты нельзя.

Запретить или разрешить

Запрет использования ChatGPT вызвал ряд дискуссий – особенно среди учителей. Не все согласны с тем, что использование искусственного интеллекта при подготовке к урокам является отрицательным фактором. Часть педагогов утверждают, что ИИ может безвозвратно изменить систему образования, а значит, нужно менять и методы обучения учащихся в целом.

Альтман отметил, что хотя учителей не устраивает использование ChatGPT для приготовления домашних заданий, этот чат-бот может быть личным репетитором для каждого ребенка. Кроме того, чат-бот может стать уникальным инструментом обучения.

Я бы предпочел, чтобы ChatGPT научил меня чему-то, чем самому читать учебник,

– говорит Альтман.

Интересно Искусственный интеллект поймали на сексуальных домогательствах

Несколько слов о ChatGPT