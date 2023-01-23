Гендиректор компанії Сем Альтман зазначив, що вони працюють над рішенням, яке допоможе перевіряти роботу учнів на наявність згенерованих фрагментів за допомогою штучного інтелекту. Втім, як попередив Альтман, 100-відсоткової гарантії успіху методу ніхто дати не зможе.
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Можливі способи, за допомогою яких ми можемо допомогти вчителям з великою ймовірністю виявляти продукти системи, подібної до GPT. Але, чесно кажучи, достатньо цілеспрямована людина їх легко омине,
– повідомив Альтман.
Разом з тим Альтман наголосив, що тексти створені із використанням штучного інтелекту це та реальність до якої нам слід пристосуватися, як свого часу, вчителям довелося звикнутися з використанням калькуляторів на уроках математики.
Наразі компанія працює над створенням рішень, які можна було б застосувати для маркування згенерованого тексту ChatGPT. Ймовірно з часом з'явиться щось на кшталт технології водяних знаків, але, як попередив Альтман, повністю покладатися на такі інструменти не можна.
Заборонити чи дозволити
Заборона використання ChatGPT спричинила низку дискусій – особливо серед учителів. Не всі згодні з тим, що використання штучного інтелекту під час підготовки до уроків є негативним фактором. Частина освітян стверджують, що ШІ може безповоротно змінити систему освіти, а отже потрібно міняти і методи навчання учнів загалом.
Альтман зазначив, що хоча вчителів не влаштовує використання ChatGPT для приготування домашніх завдань, цей чат-бот може бути особистим репетитором для кожної дитини. Крім того, чат-бот може стати унікальним інструментом для навчання.
Я б вважав за краще, щоб ChatGPT навчив мене чогось, ніж самому читати підручник,
– каже Альтман.
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Кілька слів про ChatGPT
ChatGPT – це чат-бот на основі штучного інтелекту запрограмований на імітацію людської розмови.
ШІ став доступним для громадськості 30 листопада на сайті OpenAI, і хоча він все ще перебуває на стадії дослідницького огляду, користувачі можуть зареєструватися та протестувати його безкоштовно.
ChatGPT використовує мовну технологію GPT-3.5 – велику модель штучного інтелекту від OpenAI, яка була навчена на величезній кількості текстових даних з різних джерел.
Бот може похвалитися діалоговим форматом, який дозволяє користувачам надавати як прості, так і складні інструкції, яким ChatGPT навчений слідувати, і надавати детальну відповідь на них – компанія обіцяє, що він навіть може відповідати на додаткові запитання і визнавати, коли він зробив помилку.
Найбільш примітно, що ChatGPT може генерувати складний код на Python і писати есе на рівні коледжу. Це посилює занепокоєння, що така технологія може замінити людей, таких як журналісти або програмісти, в майбутньому.
Програма має свої обмеження, зокрема базу знань, яка закінчується у 2021 році, схильність давати неправильні відповіді, постійно використовувати одні й ті ж фрази.
Бот може отримати одну версію запитання, сказати, що не може на нього відповісти, але після перефразування може відповісти без жодних проблем.