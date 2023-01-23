Гендиректор компанії Сем Альтман зазначив, що вони працюють над рішенням, яке допоможе перевіряти роботу учнів на наявність згенерованих фрагментів за допомогою штучного інтелекту. Втім, як попередив Альтман, 100-відсоткової гарантії успіху методу ніхто дати не зможе.

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Можливі способи, за допомогою яких ми можемо допомогти вчителям з великою ймовірністю виявляти продукти системи, подібної до GPT. Але, чесно кажучи, достатньо цілеспрямована людина їх легко омине,

– повідомив Альтман.

Нагадаємо, що низка навчальних закладів у США заборонили учням і вчителям використовувати ChatGPT із метою запобігання плагіату та списування.

Разом з тим Альтман наголосив, що тексти створені із використанням штучного інтелекту це та реальність до якої нам слід пристосуватися, як свого часу, вчителям довелося звикнутися з використанням калькуляторів на уроках математики.

Наразі компанія працює над створенням рішень, які можна було б застосувати для маркування згенерованого тексту ChatGPT. Ймовірно з часом з'явиться щось на кшталт технології водяних знаків, але, як попередив Альтман, повністю покладатися на такі інструменти не можна.

Заборонити чи дозволити

Заборона використання ChatGPT спричинила низку дискусій – особливо серед учителів. Не всі згодні з тим, що використання штучного інтелекту під час підготовки до уроків є негативним фактором. Частина освітян стверджують, що ШІ може безповоротно змінити систему освіти, а отже потрібно міняти і методи навчання учнів загалом.

Альтман зазначив, що хоча вчителів не влаштовує використання ChatGPT для приготування домашніх завдань, цей чат-бот може бути особистим репетитором для кожної дитини. Крім того, чат-бот може стати унікальним інструментом для навчання.

Я б вважав за краще, щоб ChatGPT навчив мене чогось, ніж самому читати підручник,

– каже Альтман.

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