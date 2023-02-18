Чат-бот зі штучним інтелектом від стартапу OpenAI – ChatGPT – тепер доступний в Україні. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зауваживши, що над цим питанням команда працювала довго.

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ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом,

– йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях, щоб її не використовували для антиукраїнської пропаганди.

Що таке ChatGpt Це розроблений американською компанією OpenAI чат-бот зі штучним інтелектом. Він може працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами – генерувати все, що йому зададуть.

ChatGPT від OpenAI уже запрацював на території України.

Раніше Microsoft повідомила, що розширює доступ до чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT. Інтерес громадськості до OpenAI зріс саме після випуску в листопаді ChatGPT – текстового чат-бота, який може писати прозу, вірші чи навіть комп'ютерний код за командою.

Сам ChatGPT, а не лише базова технологія, незабаром стане доступним через хмару Microsoft.