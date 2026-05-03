Чому Apple Vision Pro не став хітом: 5 причин

Гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro мала стати проривом, але не змогла зацікавити масового користувача. Попри технологічність і якісну збірку, продукт зіткнувся з низкою проблем, які обмежили його популярність.

Apple Vision Pro наразі не отримає нового покоління найближчим часом, а команда, яка працювала над пристроєм, могла бути розподілена всередині компанії Apple. Хоча офіційно про закриття проєкту не оголошено, ознаки згортання розвитку вже помітні. Про це пише MacRumors.

Чому Vision Pro не зміг завоювати ринок?

Першою і найочевиднішою проблемою стала ціна. Стартова вартість у 3499 доларів зробила гарнітуру недоступною для більшості користувачів. Навіть генеральний директор Tim Cook визнавав, що це продукт не для масового ринку, а для ранніх ентузіастів. На відміну від iPhone чи Mac, покупці не були готові вкладати такі гроші у нову і малозрозумілу категорію пристроїв.

Другою серйозною перепоною стала обмежена географія продажів. Пристрій офіційно продавався не в усіх країнах, і навіть імпорт не вирішував проблему. Для повноцінного використання потрібно було створювати обліковий запис у підтримуваному регіоні, оплачувати сервіси у відповідній валюті і миритися з обмеженнями мов. У разі поломки користувачі поза офіційними ринками залишалися без сервісної підтримки.

Ще один важливий фактор – слабка підтримка з боку розробників. Багато популярних сервісів так і не отримали повноцінних додатків. Наприклад, Netflix і Spotify не випустили нативні версії, змушуючи користувачів відкривати їх через браузер. Навіть деякі власні додатки Apple не були адаптовані під нову платформу. Це створило замкнене коло: користувачі не купують пристрій через брак додатків, а розробники не поспішають їх створювати через малу аудиторію.

Проблеми з комфортом і автономністю також відіграли свою роль. Гарнітура виявилася не надто зручною для тривалого використання, а батарея забезпечувала лише 2–3 години роботи і вимагала підключення до зовнішнього акумулятора. Деяким користувачам доводилося купувати додаткові аксесуари, щоб зробити пристрій більш придатним для повсякденного використання. До того ж процес підбору правильних елементів кріплення був складним і вимагав відвідування магазину.

Як пише BGR, окремо варто згадати голосового асистента Siri. Попри інноваційний інтерфейс із керуванням жестами та поглядом, голосова взаємодія залишалася слабким місцем. Siri часто не справлялася навіть із базовими запитами, що знижувало загальну зручність використання пристрою. Очікується, що Apple представить оновлену версію асистента з підтримкою Google Gemini, але це може статися лише разом із майбутніми версіями iOS.

Загалом Vision Pro так і не став масовим продуктом. За оцінками, було продано близько 600 тисяч пристроїв – недостатньо для формування стабільної екосистеми. Попри це, гарнітура знайшла застосування у вузьких сферах, зокрема в медицині. Ймовірно, надалі Apple зробить ставку на більш компактні та доступні рішення у сфері доповненої реальності.