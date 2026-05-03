Apple Vision Pro пока не получит нового поколения в ближайшее время, а команда, которая работала над устройством, могла быть распределена внутри компании Apple. Хотя официально о закрытии проекта не объявлено, признаки сворачивания развития уже заметны. Об этом пишет MacRumors.

Почему Vision Pro не смог завоевать рынок?

Первой и самой очевидной проблемой стала цена. Стартовая стоимость в 3499 долларов сделала гарнитуру недоступной для большинства пользователей. Даже генеральный директор Tim Cook признавал, что это продукт не для массового рынка, а для ранних энтузиастов. В отличие от iPhone или Mac, покупатели не были готовы вкладывать такие деньги в новую и малопонятную категорию устройств.

Второй серьезной преградой стала ограниченная география продаж. Устройство официально продавалось не во всех странах, и даже импорт не решал проблему. Для полноценного использования нужно было создавать учетную запись в поддерживаемом регионе, оплачивать сервисы в соответствующей валюте и мириться с ограничениями языков. В случае поломки пользователи вне официальных рынков оставались без сервисной поддержки.

Еще один важный фактор – слабая поддержка со стороны разработчиков. Многие популярные сервисы так и не получили полноценных приложений. Например, Netflix и Spotify не выпустили нативные версии, вынуждая пользователей открывать их через браузер. Даже некоторые собственные приложения Apple не были адаптированы под новую платформу. Это создало замкнутый круг: пользователи не покупают устройство из-за нехватки приложений, а разработчики не спешат их создавать из-за малой аудитории.

Проблемы с комфортом и автономностью также сыграли свою роль. Гарнитура оказалась не слишком удобной для длительного использования, а батарея обеспечивала лишь 2–3 часа работы и требовала подключения к внешнему аккумулятору. Некоторым пользователям приходилось покупать дополнительные аксессуары, чтобы сделать устройство более пригодным для повседневного использования. К тому же процесс подбора правильных элементов крепления был сложным и требовал посещения магазина.

Как пишет BGR, отдельно стоит упомянуть голосового ассистента Siri. Несмотря на инновационный интерфейс с управлением жестами и взглядом, голосовое взаимодействие оставалось слабым местом. Siri часто не справлялась даже с базовыми запросами, что снижало общее удобство использования устройства. Ожидается, что Apple представит обновленную версию ассистента с поддержкой Google Gemini, но это может произойти только вместе с будущими версиями iOS.

В общем Vision Pro так и не стал массовым продуктом. По оценкам, было продано около 600 тысяч устройств – недостаточно для формирования стабильной экосистемы. Несмотря на это, гарнитура нашла применение в узких сферах, в частности в медицине. Вероятно, дальнейшем Apple сделает ставку на более компактные и доступные решения в сфере дополненной реальности.