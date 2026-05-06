Чому дорожчають ноутбуки й смартфони – як AI змінює ринок техніки

Ціни на електроніку стрімко зростають, а доступні моделі зникають з полиць. Причина не лише в нових технологіях, а у глобальних змінах ринку компонентів.

Світ споживчої електроніки входить у нову фазу, де доступні ноутбуки, смартфони та ігрові консолі стають дедалі рідкіснішими. Причина цього явища, яке вже отримало назву "RAMageddon", полягає у дефіциті пам'яті – ключового компонента майже всіх сучасних пристроїв. Про це пише The Guardian.

Чому дешеві гаджети можуть зникнути?

Провідні виробники, зокрема Microsoft, Samsung та Dell, уже почали підвищувати ціни та поступово відмовлятися від бюджетних моделей. У результаті знайти пристрій дешевше приблизно 400 фунтів стерлінгів стає дедалі складніше.

Основною причиною дефіциту є не проблеми з постачанням чи сировиною, а стрімкий розвиток штучного інтелекту. Масштабні дата-центри, які обслуговують AI-системи, потребують величезної кількості високопродуктивної пам'яті. Це фактично "висмоктує" як наявні запаси, так і виробничі потужності на роки вперед.

Аналітики з TrendForce прогнозують, що у 2026 році ціни на ноутбуки середнього сегмента, які раніше коштували близько 900 доларів, можуть зрости до 40%. Це пов'язано не лише з пам'яттю, а й із загальним подорожчанням комплектуючих.

Як AI впливає на виробництво компонентів?

Як писав раніше 24 Канал, проблема не обмежується лише оперативною пам'яттю. Виробники чіпів активно переорієнтовують свої потужності на випуск більш прибуткових компонентів для AI. Це призводить до скорочення виробництва інших важливих елементів – зокрема флеш-пам'яті для SSD і навіть процесорів початкового рівня.

Крім того, пам'ять займає значну частку собівартості пристроїв. За оцінками аналітиків, вона становить близько 30% вартості бюджетного смартфона і приблизно 23% ціни базового ноутбука. У таких умовах виробникам стає невигідно випускати дешеві моделі.

Ранджит Атвал, аналітик компанії Gartner, підкреслює: "Це різке зростання позбавляє виробників можливості компенсувати витрати, роблячи бюджетні ноутбуки економічно нежиттєздатними. Очікується, що сегмент ПК дешевше 500 доларів зникне до 2028 року".

Як змінюється ринок пристроїв?

Компанії реагують на нову реальність по-різному. Деякі заздалегідь створили запаси компонентів, але більшість уже підвищує ціни або змінює продуктову лінійку.

Наприклад, Apple підвищила стартову ціну MacBook Air приблизно на 100 фунтів стерлінгів, одночасно збільшивши базовий обсяг пам'яті. Microsoft відмовилася від дешевших моделей Surface і підняла ціни на 170 – 200 фунтів залежно від конфігурації.

Інші виробники, такі як Lenovo та Framework, також переглянули ціни у бік зростання.

На ринку ігрових консолей ситуація схожа. Sony підвищила вартість PlayStation 5 приблизно на 90 фунтів стерлінгів, а Microsoft раніше підняла ціни на Xbox на 20 – 50 фунтів. Meta Platforms також збільшила ціну VR-гарнітури Quest 3S.

Смартфони не стали винятком – Samsung підвищила ціни на окремі моделі, включно з версіями з великим обсягом пам'яті.

Чи є шанс уникнути "RAMageddon"?

Очікувати швидкого вирішення проблеми не варто. Виробники пам'яті, такі як SK Hynix та Micron, працюють над розширенням виробництва, але нові потужності запрацюють не раніше 2027 року. При цьому дефіцит може тривати до 2030 року.

Як пише NYTimes, додатковий фактор – довгострокові контракти між AI-компаніями та постачальниками чіпів, які вже зарезервували значну частину майбутнього виробництва. За деякими оцінками, задовольнятиметься лише близько 60% попиту на пам'ять.

У таких умовах експерти радять не відкладати купівлю техніки, якщо вона дійсно потрібна. Альтернативою можуть стати старі моделі або відновлені пристрої, які залишаються дешевшими і водночас екологічнішими. Також варто розглянути ремонт замість заміни.