Не переживайте: ця особливість дизайну в iPhone з нами ще на кілька років

Нові чутки свідчать, що Apple поки не може повністю прибрати Dynamic Island зі своїх смартфонів. Компанія стикається з технічними труднощами при розміщенні Face ID під дисплеєм, тому елемент інтерфейсу може зберегтися навіть у майбутніх моделях.

Apple наразі має проблеми з інтеграцією системи Face ID під екран. Раніше неодноразово з'являлися повідомлення, що компанія працює над тим, щоб повністю позбутися Dynamic Island, залишивши лише невеликий отвір під фронтальну камеру. Про це пише GSMarena.

Чому Apple не може відмовитися від Dynamic Island?

Однак нові дані свідчать про інше. Якщо інформація підтвердиться, Dynamic Island не зникне навіть у майбутніх флагманах – iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Очікується, що Apple зменшить розміри цього елемента, але повністю прибрати його поки не зможе.

Це означає, що компанія все ще далека від створення смартфона з повністю чистим екраном без будь-яких вирізів чи отворів. Основна перешкода – складність розміщення сенсорів Face ID під дисплеєм без втрати якості та надійності роботи.

Як пишуть китайські джерела в соцмережі Weibo, варто враховувати, що йдеться лише про чутки. Apple традиційно не коментує подібні витоки, а інформація з неофіційних джерел не завжди підтверджується. Тому остаточний вигляд майбутніх iPhone може відрізнятися.

Які оновлення варто очікувати в iPhone 18 Pro?

Офіційна презентація моделей iPhone 18 Pro та Pro Max очікується у вересні, тоді як базова модель вісімнадцятої серії може з'явитися лише навесні 2027 року. Попри те, що загальний дизайн збереже риси попередньої лінійки, Apple готує низку точкових, але дуже вагомих оновлень, які зроблять новинку привабливою для користувачів.

Однією з найбільш помітних візуальних змін стане трансформація Dynamic Island. Цей елемент інтерфейсу, що став візитною карткою сучасних iPhone, має значно зменшитися в розмірах. Завдяки тому, що інженерам вдалося розмістити частину компонентів системи Face ID безпосередньо під поверхнею дисплея, загальна площа вирізу може скоротитися на 35 відсотків порівняно з тим, що ми бачили в iPhone 17 Pro.

Серйозний крок уперед відбудеться і в можливостях мобільної фотографії. Основна камера iPhone 18 Pro та Pro Max отримає функцію змінної апертури, що наблизить смартфон до можливостей професійних дзеркальних камер. Це технічне рішення дозволить пристрою самостійно або за бажанням користувача регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, залежно від умов освітлення. Крім того, така технологія надасть можливість гнучко керувати глибиною різкості, створюючи природний ефект розмиття заднього плану