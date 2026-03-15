Компанія Apple, за численними витоками, планує представити свій перший гнучкий смартфон – iPhone Fold – вже у вересні. За форматом він нагадуватиме книжку: компактний зовнішній екран і великий внутрішній дисплей майже розміру планшета. Про це пише Macrumors.

Чим здивує перший складаний iPhone?

Складка на екрані залишиться. Однією з головних проблем складаних смартфонів є видима складка посередині дисплея. Раніше повідомлялося, що Apple нібито повністю її усунула завдяки новій панелі від Samsung. Однак останні дані свідчать, що складка лише стане менш помітною, але не зникне повністю. За словами інсайдерів, результат буде кращим за більшість конкурентів, але далеким від ідеалу.

Зовнішній екран отримає отвір для камери. На зовнішньому дисплеї діагоналлю близько 5,5 дюйма фронтальна камера розміститься у невеликому круглому вирізі. Компоненти Face ID під екраном не передбачені – замість цього Apple використає сканер Touch ID у бічній кнопці живлення. Водночас інтерфейс Dynamic Island, знайомий за сучасними iPhone, збережеться для сповіщень і активностей.

Внутрішня камера теж не буде прихованою. Спочатку Apple розглядала технологію камери під дисплеєм для великого 7,8-дюймового екрана, що дозволило б зробити його повністю безрамковим. Проте від цієї ідеї відмовилися через погіршення якості фото. У фінальній версії, за наявною інформацією, також використають отвір у екрані, аналогічний зовнішньому.

iOS з інтерфейсом планшета. Розкладений пристрій матиме співвідношення сторін 4:3 і розміри, близькі до компактного планшета. Попри це, смартфон працюватиме на iOS, а не на iPadOS. Інтерфейс у відкритому стані нагадуватиме планшетний: з’явиться можливість запускати два застосунки поруч, а багато програм отримають бічні панелі. Водночас повноцінні функції багатозадачності iPad і підтримка програм для iPad недоступні.

Пам’ять і ціна можуть бути рекордними. Перший складаний iPhone, за чутками, отримає 12 ГБ оперативної пам’яті. Виробництво DRAM для нього вже готує Samsung, причому постачальнику вдалося домовитися про підвищену ціну через глобальний дефіцит пам’яті, пов’язаний із розвитком ШІ-серверів.

Як пише 9to5mac, смартфон пропонуватиметься у трьох варіантах накопичувача – 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. Найдорожча конфігурація може коштувати майже 3000 доларів, що робить її співставною з ціною двох флагманських iPhone Pro з максимальним обсягом пам’яті.

Таким чином, iPhone Fold може стати не лише першим складаним смартфоном Apple, а й одним із найдорожчих масових смартфонів на ринку.