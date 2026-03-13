Після запуску серії iPhone 17 та моделі iPhone Air компанія припинила продажі iPhone 15 і 15 Plus, а iPhone 16 подешевшав на 100 доларів. У результаті саме iPhone 17e та iPhone 16 стали найнижчими за ціною новими iPhone у каталозі Apple, причому різниця між ними становить лише 100 доларів. Про це пише MacRumors.

Чим доведеться пожертвувати за нижчу ціну?

Щоб вписатися у нижчу ціну, iPhone 17e позбавлений кількох функцій старшої моделі. Зокрема, тут немає Dynamic Island – замість нього використовується класичний виріз. Відсутня також надширококутна камера та частина новітніх бездротових технологій. Водночас смартфон отримав сучасніший процесор A19, ту саму основну камеру, що й у дорожчій моделі, і тривалий час автономної роботи.

Дисплей у iPhone 17e має діагональ 6,1 дюйма, тоді як iPhone 16 доступний у версіях 6,1 і 6,7 дюйма. Екран дорожчої моделі також яскравіший – до 1000 ніт у звичайному режимі та до 2000 ніт на вулиці. У бюджетнішому варіанті ці показники нижчі.

Суттєві відмінності стосуються камер. iPhone 16 оснащений надширококутним модулем із макрозйомкою, підтримкою просторових фото й відео, кінематографічним режимом з ефектом малої глибини різкості, режимом Action та новими фотографічними стилями. iPhone 17e обмежується стандартною основною камерою без цих можливостей і пропонує лише оптичний зум 1x або 2x.

У продуктивності новинка навіть випереджає старшу модель. Чип A19 працює на вищій частоті та має більшу пропускну здатність пам’яті, ніж A18 у iPhone 16. Крім того, 17e використовує модем Apple C1X, що допомагає забезпечити хорошу автономність – до 26 годин роботи. Для порівняння, iPhone 16 тримає заряд 22 години, а версія Plus – до 27 годин.

Важлива різниця – бездротові технології. iPhone 16 підтримує Wi-Fi 7, Ultra Wideband для точного пошуку пристроїв, Thread для розумного дому та mmWave 5G. У iPhone 17e цих можливостей немає, лише Wi-Fi 6 і базові стандарти зв’язку.

Як пише 9to5mac, ще одна перевага дешевшої моделі – обсяг пам’яті. Вона стартує з 256 ГБ, тоді як iPhone 16 починається зі 128 ГБ. До того ж iPhone 17e коштує від 599 доларів, а iPhone 16 – від 699 доларів.

Для багатьох користувачів відсутність додаткових камер, розширених відеофункцій чи новітніх стандартів зв’язку може бути несуттєвою. У такому випадку iPhone 17e виглядає привабливою покупкою: він швидший, дешевший і має достатній набір функцій для повсякденного використання.

Водночас iPhone 16 залишається більш універсальним пристроєм. Яскравіший дисплей, Dynamic Island, потужніша система камер і ширша підтримка технологій роблять його кращим вибором для тих, хто хоче максимум можливостей.

Отже, вибір залежить від пріоритетів. Якщо важливі ціна, продуктивність і обсяг пам’яті – вигідніше виглядає iPhone 17e. Якщо ж потрібні найкращий екран, камера та сучасні функції зв’язку – варто доплатити за iPhone 16.