После запуска серии iPhone 17 и модели iPhone Air компания прекратила продажи iPhone 15 и 15 Plus, а iPhone 16 подешевел на 100 долларов. В результате именно iPhone 17e и iPhone 16 стали самыми низкими по цене новыми iPhone в каталоге Apple, причем разница между ними составляет всего 100 долларов. Об этом пишет MacRumors.

Смотрите также Магическая функция iPhone: почему фронтальная камера странно реагирует на белую поверхность

Чем придется пожертвовать за более низкую цену?

Чтобы вписаться в более низкую цену, iPhone 17e лишен нескольких функций старшей модели. В частности, здесь нет Dynamic Island – вместо него используется классический вырез. Отсутствует также сверхширокоугольная камера и часть новейших беспроводных технологий. В то же время смартфон получил современный процессор A19, ту же основную камеру, что и в дорогой модели, и длительное время автономной работы.

Дисплей у iPhone 17e имеет диагональ 6,1 дюйма, тогда как iPhone 16 доступен в версиях 6,1 и 6,7 дюйма. Экран более дорогой модели также ярче – до 1000 нит в обычном режиме и до 2000 нит на улице. В более бюджетном варианте эти показатели ниже.

Существенные различия касаются камер. iPhone 16 оснащен сверхширокоугольным модулем с макросъемкой, поддержкой пространственных фото и видео, кинематографическим режимом с эффектом малой глубины резкости, режимом Action и новыми фотографическими стилями. iPhone 17e ограничивается стандартной основной камерой без этих возможностей и предлагает только оптический зум 1x или 2x.

В производительности новинка даже опережает старшую модель. Чип A19 работает на более высокой частоте и имеет большую пропускную способность памяти, чем A18 в iPhone 16. Кроме того, 17e использует модем Apple C1X, что помогает обеспечить хорошую автономность – до 26 часов работы. Для сравнения, iPhone 16 держит заряд 22 часа, а версия Plus – до 27 часов.

Важная разница – беспроводные технологии. iPhone 16 поддерживает Wi-Fi 7, Ultra Wideband для точного поиска устройств, Thread для умного дома и mmWave 5G. В iPhone 17e этих возможностей нет, только Wi-Fi 6 и базовые стандарты связи.

Как пишет 9to5mac, еще одно преимущество более дешевой модели – объем памяти. Она стартует с 256 ГБ, тогда как iPhone 16 начинается со 128 ГБ. К тому же iPhone 17e стоит от 599 долларов, а iPhone 16 – от 699 долларов.

Для многих пользователей отсутствие дополнительных камер, расширенных видеофункций или новейших стандартов связи может быть несущественным. В таком случае iPhone 17e выглядит привлекательной покупкой: он быстрее, дешевле и имеет достаточный набор функций для повседневного использования.

В то же время iPhone 16 остается более универсальным устройством. Более яркий дисплей, Dynamic Island, более мощная система камер и более широкая поддержка технологий делают его лучшим выбором для тех, кто хочет максимум возможностей.

Итак, выбор зависит от приоритетов. Если важны цена, производительность и объем памяти – выгоднее выглядит iPhone 17e. Если же нужны лучший экран, камера и современные функции связи – стоит доплатить за iPhone 16.