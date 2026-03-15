Компания Apple, по многочисленным утечкам, планирует представить свой первый гибкий смартфон – iPhone Fold – уже в сентябре. По формату он будет напоминать книгу: компактный внешний экран и большой внутренний дисплей почти размера планшета. Об этом пишет Macrumors.

Чем удивит первый складной iPhone?

Складка на экране останется. Одной из главных проблем складных смартфонов является видимая складка посередине дисплея. Ранее сообщалось, что Apple якобы полностью ее устранила благодаря новой панели от Samsung. Однако последние данные свидетельствуют, что складка лишь станет менее заметной, но не исчезнет полностью. По словам инсайдеров, результат будет лучше большинства конкурентов, но далеким от идеала.

Внешний экран получит отверстие для камеры. На внешнем дисплее диагональю около 5,5 дюйма фронтальная камера разместится в небольшом круглом вырезе. Компоненты Face ID под экраном не предусмотрены – вместо этого Apple использует сканер Touch ID в боковой кнопке питания. В то же время интерфейс Dynamic Island, знакомый по современным iPhone, сохранится для уведомлений и активностей.

Внутренняя камера тоже не будет скрытой. Изначально Apple рассматривала технологию камеры под дисплеем для большого 7,8-дюймового экрана, что позволило бы сделать его полностью безрамочным. Однако от этой идеи отказались из-за ухудшения качества фото. В финальной версии, по имеющейся информации, также используют отверстие в экране, аналогичное внешнему.

iOS с интерфейсом планшета. Разложенное устройство будет иметь соотношение сторон 4:3 и размеры, близкие к компактному планшету. Несмотря на это, смартфон будет работать на iOS, а не на iPadOS. Интерфейс в открытом состоянии будет напоминать планшетный: появится возможность запускать два приложения рядом, а многие программы получат боковые панели. В то же время полноценные функции многозадачности iPad и поддержка программ для iPad недоступны.

Память и цена могут быть рекордными. Первый складной iPhone, по слухам, получит 12 ГБ оперативной памяти. Производство DRAM для него уже готовит Samsung, причем поставщику удалось договориться о повышенной цене из-за глобального дефицита памяти, связанного с развитием ИИ-серверов.

Как пишет 9to5mac, смартфон будет предлагаться в трех вариантах накопителя – 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Самая дорогая конфигурация может стоить почти 3000 долларов, что делает ее сопоставимой с ценой двух флагманских iPhone Pro с максимальным объемом памяти.

Таким образом, iPhone Fold может стать не только первым складным смартфоном Apple, но и одним из самых дорогих массовых смартфонов на рынке.