Топфахівець Apple з Home-пристроїв пішов до виробника розумних кілець

Компанію Apple залишив провідний інженер, відповідальний за домашні пристрої. Він приєднався до Oura – виробника розумних кілець. Офіційних причин не назвали, але відхід збігся із затримками нових продуктів і проблемами навколо оновлення голосового асистента Siri.

Браян Лінч, який керував апаратною розробкою домашніх пристроїв Apple, залишив компанію та перейшов до Oura. У новій ролі Лінч стане старшим віцепрезидентом з апаратної інженерії. Про це пише Bloomberg.

Чи пов’язаний відхід із кризою навколо Siri?

Офіційного пояснення звільнення немає, однак головною темою обговорення залишається затяжна історія з новою версією Siri. За даними витоків, саме труднощі з розробкою оновленого асистента призвели до перенесення низки розумних домашніх пристроїв Apple, які мали з’явитися на ринку раніше.

Ще у 2024 році компанія почала просувати оновлену Siri, але продукт так і не вийшов. Через це під питанням опинилася ціла лінійка гаджетів, зокрема пристрої з екранами для керування розумним домом. Інсайдери стверджують, що їхній запуск залежить від готовності нового асистента.

Як пише Gizmodo, сама Apple нещодавно натякнула на майбутні зміни. Минулого місяця компанія припинила підтримку початкової версії платформи Apple Home. Старі пристрої не перестали працювати, але користувачів фактично змусили перейти на нову архітектуру, щоб зберегти сумісність із підключеною технікою.

Втім, нові продукти поки що не з’явилися. За інформацією Bloomberg, пристрої розумного дому з дисплеями можуть дебютувати не раніше вересня – приблизно тоді ж очікується й запуск "персоналізованої" Siri.

Тим часом Oura активно залучає колишніх співробітників Apple. Керівник дизайну компанії та головний медичний директор також раніше працювали в Купертіно.

На тлі цих змін знову з’явилися чутки про можливий відхід генерального директора Tim Cook у 2026 році. Однак у телешоу Good Morning America він спростував ці припущення, заявивши, що не планує залишати посаду і не уявляє життя без Apple.