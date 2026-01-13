Чому літак Судного дня США досі працює на технологіях 1980-х

Літак E-4B Nightwatch, відомий як літак Судного дня США, залишається ключовим елементом ядерного командування країни. Попри вік і технології 1980-х років, його не планують списувати ще понад десятиліття. Причина полягає не в консерватизмі військових, а в технічних і виробничих обмеженнях.

Після запуску незбройної ядерної ракети США у листопаді 2025 року багато хто замислився, де перебуває президент у разі ядерної війни. Основною повітряною платформою для такого сценарію є E-4B National Airborne Operations Center – переобладнаний Boeing 747, який слугує мобільним центром управління і зв'язку. Його конструкцію посилили для захисту від ударної хвилі, а електроніку – від електромагнітного імпульсу. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Чому США досі покладаються на літак з минулого століття?

Перші E-4B передали ВПС США ще у січні 1980 року. Літак, який отримав прізвисько Nightwatch, здатний працювати в умовах ядерного конфлікту та підтримує складні супутникові й електронні системи зв'язку. Попри те що у 2025 році йому виповнилося 45 років, заміну планують лише на 2036-й. Тоді літаки наблизяться до 60-річного віку.

Головна причина затримки проста – масштаб комунікаційної інфраструктури. Для неї потрібен великий чотиридвигунний літак, а такі моделі майже зникли з виробництва. Boeing і Airbus практично припинили випуск подібних повітряних суден, тому ВПС змушені використовувати літаки з вторинного ринку. Зараз США мають чотири E-4B, і щонайменше один з них постійно готовий до негайного зльоту.

Як пише Times of India, E-4B можна назвати літаючим Пентагоном. Він здатний перевозити до 111 осіб, а його основна палуба поділена на шість зон – командну, конференц-зал, центр зв'язку, брифінгову, операційну, офісну та зону відпочинку. Система зв'язку охоплює майже всі можливі діапазони електромагнітного спектра. Зокрема, літак використовує супутникову систему Milstar, стійку до радіоелектронних перешкод, що дозволяє передавати накази про запуск ракет шахтам, підводним човнам і стратегічним бомбардувальникам. Також Nightwatch має низькочастотну антену, яка може тягнутися за літаком майже на 5 миль.

Ще одна ключова перевага – тривалість польоту. Без дозаправлення E-4B може перебувати в повітрі до 12 годин, а з дозаправленням – значно довше, забезпечуючи безперервну присутність керівництва країни в небі.

Втім, вік літака створює серйозні проблеми. Усі чотири Nightwatch оснащені двигунами GE CF6-50E2 і є одними з найстаріших Boeing 747-200, що ще експлуатуються. Жодна американська авіакомпанія більше не використовує цю модель. Через це обслуговування стає дедалі складнішим і дорожчим. Багато специфічних деталей більше не виробляють, а постачальники поступово згортають підтримку.

Надійність також знижується. Середній показник готовності місії E-4B становить близько 55%. Ремонти займають багато часу, а логістика ускладнюється через малу кількість аналогічних літаків. У травні 2024 року генерал ВПС США Чарльз К'ю Браун під час слухань у Сенаті заявив, що утримання Nightwatch з часом стає дорожчим, ніж перехід на нову платформу.

У квітні 2024 року ВПС офіційно запустили програму заміни E-4B. Контракт на 13 мільярдів доларів отримала Sierra Nevada Corporation, яка створює новий Survivable Airborne Operations Center. Компанія вже придбала п'ять літаків Boeing 747-8 у Korean Air за 674 мільйони доларів. Очікується, що нові повітряні центри управління надійдуть на службу у 2036 році. До цього моменту Nightwatch виповниться близько 56 років, але саме вони залишатимуться останньою лінією командування у найгіршому сценарії.