Нові функції нікому не цікаві: покупці розповіли, чому насправді купують iPhone
Джерело:CIRP
Презентація нових iPhone 16 відбудеться вже у найближчий понеділок. Тимчасом аналітики вирішили з'ясувати, що саме спонукає людей купувати нові смартфони від Apple – мода, суспільний тиск чи бажання отримати нові функції.
Результати
Дослідження під назвою "Нові функції не змушують купувати iPhone" ґрунтується на відгуках покупців iPhone за червень 2023-2024 років. Воно показує, що нові функції не є тим фактором, який штовхає попит на смартфони – лише для 18% користувачів вони є важливими.
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Опитування дозволило респондентам давати відповіді у довільній формі, а потім CIRP відсортував дані за цими шістьма категоріями:
- Старий телефон був застарілим.
- Старий телефон був загублений, зламаний або вкрадений.
- Бажання отримати найновіші функції.
- Фінансовий стимул оператора.
- Покращення якості мережі, включаючи перехід на 5G.
- Друзі та сім'я мають iPhone.
CIRP підкреслює, що для того, щоб відповідь була зарахована як "старий телефон був застарілим", респондент зазначив, що його попередній телефон не працював належним чином. А для того, щоб відповідь була зарахована як "нові функції" як причина оновлення, респондент зазначив, що у нього вже був "добре функціонуючий" телефон, але він хотів отримати новітні можливості, такі як кращі камери, новіший процесор та інше.
Чому люди купують новий iPhone
- Найпопулярнішою причиною (44% респондентів) було те, що їхній поточний телефон став "застарілим".
- Другою найпопулярнішою причиною купівлі нового iPhone з 29% відповідей була втрата, поломка або крадіжка смартфона.
- 18% респондентів зазначили, що нові функції є причиною витратити гроші на новий iPhone.
- А заохочення від оператора, покращення якості мережі та наявність iPhone у друзів чи членів сім'ї склали всього 9% разом.
Цього року Apple представить нові iPhone 16, які запропонують багато оновлень в апаратному забезпеченні, але найбільше змін очікується в програмній частині. Нарешті повинен повноцінно надійти довгоочікуваний ШІ, з'явитися нова Siri та багато іншого. Було б вельми цікаво дізнатися, як на ці результати вплине бажання отримати штучний інтелект, вбудований у смартфон, що явно можна віднести до категорії "нові функції".