Результаты

Исследование под названием "Новые функции не заставляют покупать iPhone" основывается на отзывах покупателей iPhone за июнь 2023-2024 годов. Оно показывает, что новые функции не являются тем фактором, который толкает спрос на смартфоны – только для 18% пользователей они важны.

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Опрос позволил респондентам давать ответы в произвольной форме, а затем CIRP отсортировал данные по этим шести категориям:

Старый телефон был устаревшим.

Старый телефон был утерян, сломан или украден.

Желание получить самые новые функции.

Финансовый стимул оператора.

Улучшение качества сети, включая переход на 5G.

Друзья и семья имеют iPhone.

CIRP подчеркивает, что для того, чтобы ответ был засчитан как "старый телефон был устаревшим", респондент отметил, что его предыдущий телефон не работал должным образом. А для того, чтобы ответ был засчитан как "новые функции" как причина обновления, респондент отметил, что у него уже был "хорошо функционирующий" телефон, но он хотел получить новейшие возможности, такие как лучшие камеры, более новый процессор и прочее.

Почему люди покупают новый iPhone

Самой популярной причиной (44% респондентов) было то, что их текущий телефон стал "устаревшим".

Второй самой популярной причиной покупки нового iPhone с 29% ответов была потеря, поломка или кража смартфона.

18% респондентов отметили, что новые функции являются причиной потратить деньги на новый iPhone.

А поощрение от оператора, улучшение качества сети и наличие iPhone у друзей или членов семьи составили всего 9% вместе.

В этом году Apple представит новые iPhone 16, которые предложат много обновлений в аппаратном обеспечении, но больше всего изменений ожидается в программной части. Наконец-то должен полноценно поступить долгожданный ИИ, появиться новая Siri и многое другое. Было бы весьма интересно узнать, как на эти результаты повлияет желание получить искусственный интеллект, встроенный в смартфон, что явно можно отнести к категории "новые функции".