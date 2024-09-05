Результати

Дослідження під назвою "Нові функції не змушують купувати iPhone" ґрунтується на відгуках покупців iPhone за червень 2023-2024 років. Воно показує, що нові функції не є тим фактором, який штовхає попит на смартфони – лише для 18% користувачів вони є важливими.

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Опитування дозволило респондентам давати відповіді у довільній формі, а потім CIRP відсортував дані за цими шістьма категоріями:

Старий телефон був застарілим.

Старий телефон був загублений, зламаний або вкрадений.

Бажання отримати найновіші функції.

Фінансовий стимул оператора.

Покращення якості мережі, включаючи перехід на 5G.

Друзі та сім'я мають iPhone.

CIRP підкреслює, що для того, щоб відповідь була зарахована як "старий телефон був застарілим", респондент зазначив, що його попередній телефон не працював належним чином. А для того, щоб відповідь була зарахована як "нові функції" як причина оновлення, респондент зазначив, що у нього вже був "добре функціонуючий" телефон, але він хотів отримати новітні можливості, такі як кращі камери, новіший процесор та інше.

Чому люди купують новий iPhone

Найпопулярнішою причиною (44% респондентів) було те, що їхній поточний телефон став "застарілим".

Другою найпопулярнішою причиною купівлі нового iPhone з 29% відповідей була втрата, поломка або крадіжка смартфона.

18% респондентів зазначили, що нові функції є причиною витратити гроші на новий iPhone.

А заохочення від оператора, покращення якості мережі та наявність iPhone у друзів чи членів сім'ї склали всього 9% разом.

Цього року Apple представить нові iPhone 16, які запропонують багато оновлень в апаратному забезпеченні, але найбільше змін очікується в програмній частині. Нарешті повинен повноцінно надійти довгоочікуваний ШІ, з'явитися нова Siri та багато іншого. Було б вельми цікаво дізнатися, як на ці результати вплине бажання отримати штучний інтелект, вбудований у смартфон, що явно можна віднести до категорії "нові функції".