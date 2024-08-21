Масштабний збій у Росії: не працює Telegram, WhatsApp, Discord, Skype та інші сервіси

Популярний месенджер Telegram зіткнувся зі значними технічними проблемами у Росії. Згідно з даними моніторингових сайтів та повідомленнями користувачів, доступ до застосунку без VPN не можливий. Крім цього, в країні не працює низка інших сервісів, соцмереж і навіть місцевих операторів зв'язку.

Користувачі з Росії, Казахстану та Узбекистану скаржаться на проблеми в роботі Telegram та понад десятка інших сервісів. Водночас найбільше звітів про неполадки надходить з Росії, повідомляє Техно 24.

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Можливе блокування Telegram

Ймовірною причиною збоїв в роботі месенджера є блокування Telegram в Росії, розмови про яке набули актуальності напередодні. Річ у тім, що при спробі скористатися програмою використовуючи VPN, все працює.

Загалом користувачі скаржаться на проблеми з входом, завантаження файлів та надсилання повідомлень. Проблеми мають періодичний характер, деякі користувачі повідомляють про стабільну функціональність, тоді як інші не можуть користуватися застосунком взагалі.

Що ще не працює

, що Росія може повторно заблокувати Telegram. Вона також обмежує Signal, YouTube та WhatsApp, що вказує на тенденцію обмеження інформації як ззовні, так і всередині країни.

Окрім Telegram і Whatsapp користувачі з Росії скаржаться на проблеми з доступом до Вікіпедії, месенджерів Discord і Skype, а також ігрової платформи Steam і деяких інших застосунків та сайтів.

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Після збою вночі 19 серпня, росіяни розпочали дискусії на інтернет-форумах про локальний характер цієї події. Збій в основному відчували жителі двох найбільших міст – Москви та Санкт-Петербурга, тоді як поза межами Росії він не спостерігався. Сьогоднішній інцидент має схожий характер, що може свідчити про спрямовані дії російської влади.