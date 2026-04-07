У розробці складаного iPhone з'явились нові труднощі

Apple може перенести вихід свого першого складаного iPhone через несподівані інженерні труднощі. Проблеми виникли під час тестового виробництва і можуть змістити реліз на кілька місяців або навіть до 2027 року.

Компанія Apple зіткнулася з більшою кількістю технічних проблем, ніж очікувала, під час розробки складаного iPhone. За даними джерел, труднощі з’явилися на етапі раннього тестового виробництва, що вже впливає на графік запуску пристрою. Про це пише Nikkei.

Чому Apple не встигає з новим iPhone?

Зараз проєкт проходить важливий етап перевірки – інженерні тести, які мають підтвердити працездатність конструкції. Саме квітень і початок травня вважаються критичними для подальшої долі пристрою. Якщо проблеми не вдасться швидко вирішити, масове виробництво може суттєво затриматися.

Постачальників компонентів уже попередили про можливі зміни у графіку. Водночас інженери Apple продовжують працювати над усуненням недоліків, однак наявні рішення поки не дають повної відповіді на всі технічні виклики.

Чутки про складаний iPhone з’являються ще з 2017 року. Головний конкурент компанії – Samsung – випустив свій перший складаний смартфон ще у 2019 році. Apple, за інформацією джерел, планувала представити власний пристрій восени 2026 року разом із лінійкою iPhone 18. Проте через складнощі, зокрема з дисплеєм або шарніром, запуск може зміститися на 2027 рік.

Як пише Engadget, очікувалося, що складаний iPhone стане одним із ключових продуктів на осінній презентації, особливо на тлі обмежених поставок компонентів, таких як пам’ять. Проте нинішні проблеми можуть зруйнувати ці плани і змусити компанію переглянути стратегію.

Зазначається, що труднощі виникли під час виробничих перевірок – це четвертий із шести етапів тестування перед запуском продукту. Попереду ще пілотне виробництво і повноцінний масовий випуск, і кожен із цих етапів новий пристрій має пройти без критичних збоїв.

Попри затримки, Apple розглядає складаний iPhone як важливий продукт для підвищення інтересу до всієї лінійки смартфонів. Хоча його частка у виробництві, ймовірно, не перевищить 10%, компанія планує випустити першу партію обсягом приблизно 7–8 мільйонів пристроїв.

Офіційно Apple ще не анонсувала складаний iPhone і не коментує інформацію про технічні труднощі.