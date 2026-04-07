Компания Apple столкнулась с большим количеством технических проблем, чем ожидала, во время разработки складного iPhone. По данным источников, трудности появились на этапе раннего тестового производства, что уже влияет на график запуска устройства. Об этом пишет Nikkei.

Почему Apple не успевает с новым iPhone?

Сейчас проект проходит важный этап проверки – инженерные тесты, которые должны подтвердить работоспособность конструкции. Именно апрель и начало мая считаются критическими для дальнейшей судьбы устройства. Если проблемы не удастся быстро решить, массовое производство может существенно задержаться.

Поставщиков компонентов уже предупредили о возможных изменениях в графике. В то же время инженеры Apple продолжают работать над устранением недостатков, однако имеющиеся решения пока не дают полного ответа на все технические вызовы.

Слухи о складном iPhone появляются еще с 2017 года. Главный конкурент компании – Samsung – выпустил свой первый складной смартфон еще в 2019 году. Apple, по информации источников, планировала представить собственное устройство осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18. Однако из-за сложностей, в частности с дисплеем или шарниром, запуск может сместиться на 2027 год.

Как пишет Engadget, ожидалось, что складной iPhone станет одним из ключевых продуктов на осенней презентации, особенно на фоне ограниченных поставок компонентов, таких как память. Однако нынешние проблемы могут разрушить эти планы и заставить компанию пересмотреть стратегию.

Отмечается, что трудности возникли во время производственных проверок – это четвертый из шести этапов тестирования перед запуском продукта. Впереди еще пилотное производство и полноценный массовый выпуск, и каждый из этих этапов новое устройство должно пройти без критических сбоев.

Несмотря на задержки, Apple рассматривает складной iPhone как важный продукт для повышения интереса ко всей линейке смартфонов. Хотя его доля в производстве, вероятно, не превысит 10%, компания планирует выпустить первую партию объемом примерно 7–8 миллионов устройств.

Официально Apple еще не анонсировала складной iPhone и не комментирует информацию о технических трудностях.