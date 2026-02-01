Чому побутова техніка б'є струмом і як усунути цю проблему

Сучасна оселя наповнена пристроями, що працюють від мережі, проте іноді вони нагадують про себе у дуже неприємний спосіб. Раптове пощипування під час миття рук чи завантаження білизни часто ігнорують, вважаючи це випадковістю або статичною електрикою. Проте такі сигнали можуть свідчити про серйозні системні проблеми, які з часом здатні перерости у смертельну небезпеку для всіх членів родини.

Які технічні чинники провокують появу напруги на корпусах приладів?

Поява електричного потенціалу на металевих частинах обладнання, які в нормі не повинні проводити струм, є ознакою аварійного стану. У професійному середовищі такі деталі називають відкритими провідними частинами. Коли людина торкається подібної поверхні, її тіло стає провідником, через який електрика намагається піти в землю. Хоча початкові розряди можуть нагадувати легке поколювання, за певних умов вони стають смертельними, адже навіть струм силою 30 міліампер вважається критично небезпечним для життя, пише 24 Канал.

Однією з найпоширеніших причин виникнення цієї проблеми є відсутність або несправність захисного заземлення. Це спеціальне з'єднання обладнання із землею, яке знижує різницю потенціалів до безпечного рівня. У багатьох багатоквартирних будинках старого фонду заземлювальний контур взагалі не передбачений, тому вся надлишкова енергія накопичується безпосередньо на корпусах пральних машин, холодильників чи плит.

Більшість сучасних побутових приладів мають спеціальні фільтри перешкод, які за відсутності заземлення можуть видавати на корпус певний потенціал, що й спричиняє ефект пощипування.

Іншим критичним фактором є порушення цілісності ізоляції внутрішньої проводки або нагрівальних елементів. Наприклад, у бойлерах часто руйнується оболонка трубчастого електронагрівача, через що спіраль безпосередньо контактує з водою. У пральних машинах причиною витоку може стати зношення двигуна або пошкодження мережевого кабелю через вібрацію.



Як усунути статичні струми від домашніх приладів / Фото Unsplash

Ситуація ускладнюється у вологому середовищі ванних кімнат, де пара та конденсат створюють додаткові шляхи для проходження струму.

Нерідко джерело небезпеки знаходиться за межами квартири. Якщо сусіди використовують водопровідні труби або стояки опалення як заземлювач, напруга може поширюватися по всій системі. У такому разі удар струмом можна отримати навіть від простого дотику до змішувача або води.

Як назавжди позбутися цієї проблеми?

Для ефективного розв’язання проблеми необхідно діяти комплексно. Найбільш надійним сучасним засобом захисту є встановлення пристрою захисного відключення, який також називають ПЗВ. Цей модуль постійно порівнює силу струму, що входить у мережу та виходить із неї. Як тільки виникає витік, спричинений пошкодженням ізоляції або дотиком людини до небезпечної зони, пристрій миттєво, за десяті частки секунди, розмикає ланцюг. Фахівці радять використовувати ПЗВ із порогом спрацьовування 10 міліампер для ванних кімнат та 30 міліампер для загальних житлових контурів.

Окрім встановлення автоматики, важливо регулярно проводити діагностику техніки. Перевірити наявність напруги на корпусі можна за допомогою мультиметра або індикаторної викрутки.

Якщо прилад почав "бити" струмом, його слід негайно відключити від мережі до виявлення причини фахівцем. Категорично заборонено намагатися самотужки заземлювати прилади на газові труби чи батареї, оскільки це може призвести до трагедії не лише в одній квартирі, а й у всьому будинку.