Динаміки в телевізорах LG підтримуватимуть конкурента Dolby Atmos, але не легально
- Телевізори LG підтримуватимуть просторовий аудіоформат Eclipsa Audio, але без офіційної заяви через ліцензійні обмеження.
- Технологію IAMF буде впроваджено в телевізори LG модельного ряду 2026 року, дозволяючи відтворення просторового звуку без сертифікації Eclipsa Audio.
Новий просторовий аудіоформат Eclipsa Audio, створений за участю Samsung та Google, зможе відтворюватися на телевізорах LG. Однак компанія не планує офіційно заявляти про його підтримку через ліцензійні обмеження та бренд-політику.
Eclipsa Audio позиціонується як новий конкурент технології Dolby Atmos і має зробити об’ємний звук доступнішим, особливо для невеликих студій і творців контенту. Формат базується на відкритій технології IAMF – Immersive Audio Model & Format, яка додає до звуку просторові координати, зокрема інформацію про висоту джерел. Про це пише Techradar.
Дивіться також LG розробляє робота основна місія якого – допомагати вам вдома
Чому LG підтримує формат, але не його назву?
IAMF є open-source рішенням, тому виробники можуть впроваджувати його без ліцензійних відрахувань. Саме цю технологію LG і підтримує у своїх телевізорах. Розробку стандарту очолювали Samsung та Google.
Втім, назва Eclipsa Audio – це окремий бренд для споживачів. Вона входить до програми сертифікації та ліцензування, яку контролюють Google і Samsung. Щоб використовувати цю назву на пристроях або в маркетингу, виробник має отримати офіційне схвалення та пройти процедуру сертифікації.
Як пише flatpanelshd, LG вирішила не брати участі в цій програмі. Тому телевізори компанії не рекламуватимуть підтримку Eclipsa Audio і не показуватимуть цю назву в налаштуваннях, навіть якщо технічно відтворюватимуть відповідний контент.
На практиці це означає, що відео або аудіо з позначкою Eclipsa Audio – наприклад, на YouTube – звучатиме на сумісних телевізорах LG з усіма ефектами просторового аудіо. Просто користувач не побачить офіційного бренду.
Очікується, що технологію IAMF підтримуватимуть усі телевізори LG модельного ряду 2026 року, а також деякі пристрої 2025-го. Серед них – LG G5 OLED TV, LG C5 OLED TV, LG CS5 OLED TV і LG QNED9M.
Ситуація виглядає заплутаною, але логічною: компанія отримує технічну сумісність незалежно від конкурентів і без необхідності передавати свої продукти на сертифікацію перед запуском.