Eclipsa Audio позиціонується як новий конкурент технології Dolby Atmos і має зробити об’ємний звук доступнішим, особливо для невеликих студій і творців контенту. Формат базується на відкритій технології IAMF – Immersive Audio Model & Format, яка додає до звуку просторові координати, зокрема інформацію про висоту джерел. Про це пише Techradar.

Чому LG підтримує формат, але не його назву?

IAMF є open-source рішенням, тому виробники можуть впроваджувати його без ліцензійних відрахувань. Саме цю технологію LG і підтримує у своїх телевізорах. Розробку стандарту очолювали Samsung та Google.

Втім, назва Eclipsa Audio – це окремий бренд для споживачів. Вона входить до програми сертифікації та ліцензування, яку контролюють Google і Samsung. Щоб використовувати цю назву на пристроях або в маркетингу, виробник має отримати офіційне схвалення та пройти процедуру сертифікації.

Як пише flatpanelshd, LG вирішила не брати участі в цій програмі. Тому телевізори компанії не рекламуватимуть підтримку Eclipsa Audio і не показуватимуть цю назву в налаштуваннях, навіть якщо технічно відтворюватимуть відповідний контент.

На практиці це означає, що відео або аудіо з позначкою Eclipsa Audio – наприклад, на YouTube – звучатиме на сумісних телевізорах LG з усіма ефектами просторового аудіо. Просто користувач не побачить офіційного бренду.

Очікується, що технологію IAMF підтримуватимуть усі телевізори LG модельного ряду 2026 року, а також деякі пристрої 2025-го. Серед них – LG G5 OLED TV, LG C5 OLED TV, LG CS5 OLED TV і LG QNED9M.

Ситуація виглядає заплутаною, але логічною: компанія отримує технічну сумісність незалежно від конкурентів і без необхідності передавати свої продукти на сертифікацію перед запуском.