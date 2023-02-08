Співпадіння факторів: експерт пояснив, чому землетрус у Туреччині спричинив стільки жертв

За словами експертів, потужний землетрус, що стався в Туреччині та Сирії рано вранці в понеділок, став особливо смертоносним через поєднання ряду факторів, включаючи час, місце, лінію розлому і конструкцію зруйнованих будівель.

Усе сталось о 04:17 ранку. Люди, які ще спали, опинилися в пастці, коли їхні будинки завалилися. Конструкція самих будівель була не зовсім пристосованою для регіону, схильного до сильних землетрусів. Про це агентству AFP розповів Роджер Муссон, почесний науковий співробітник Британської геологічної служби.

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Що каже експерт

Частково масштаби руйнувань можуть бути пов'язані з тим, що лінія розлому, по якій стався землетрус, довгий час була відносно спокійною.

Муссон зазначив, що у Східно-Анатолійському розломі не було землетрусів силою 7 балів понад два століття. Оскільки з моменту останнього великого землетрусу минуло так багато часу, можливо, накопичилося "досить багато енергії", припустив експерт.

Землетрус уздовж лінії розлому Північної Анатолії в турецькому регіоні Дюздже 1999 року забрав життя понад 17 000 осіб. Але землетрус у понеділок стався на іншому кінці країни, уздовж Східно-Анатолійського розлому.

Ця катастрофа була "майже повторенням" землетрусу силою 7,4 бала в тому ж районі 13 серпня 1822 року. Тоді були десятки тисяч жертв. Поштовхи тривали аж до червня наступного року. Чи може так статися й цього разу, експерт не каже.

Епіцентр землетрусу, що стався в понеділок, знаходився на відносно невеликій глибині — близько 17,9 кілометра. Це було викликано рухом Аравійської тектонічної плити на північ.

Оскільки вона не може рухатися плавно, то періодично "застряє", накопичуючи напругу, яка потім різко вивільняється,

– каже Муссон.