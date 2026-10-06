Ще один дата-центр у Києві повністю зупинив свою роботу після російських атак

Російський обстріл призвів до повної зупинки роботи київського дата-центру компанії "Омега Телеком". Оператор, який забезпечує зв'язок для сотень провайдерів по всій країні, змушений терміново переносити свої потужності на резервні майданчики для збереження сервісів.

Зупинка технологічного вузла та перехід на резервні ресурси

Представники телекомунікаційної компанії звернулися до своїх партнерів та клієнтів із заявою, у якій підтвердили вимушене закриття об'єкта. Попри втрату ключового майданчика у столиці, фахівці не припиняють цілодобову роботу. Наразі інженери відновлюють канали зв'язку та доступ до інтернету через відокремлені майданчики, пише 24 Канал.

Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки київський дата-центр "Омега Телеком" припиняє свою роботу,

– прокоментували представники "Омега Телеком" на Facebook-сторінці компанії.

У компанії підкреслили, що цей момент є надзвичайно складним для всієї команди, однак зупиняти діяльність усієї компанії провайдер не планує.

Ми продовжуємо відновлювати канали зв'язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках,

– додали в компанії.



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"

Масштаб інфраструктури та значення для ринку

ТОВ "Омега Телеком" працює на ринку з 2012 року та посідає чільне місце серед інфраструктурних операторів України, пише dev.ua. Компанія обслуговує понад 300 інтернет-провайдерів. Основним власником групи компаній, до якої також входять "Омега ТБ" та "Омега Сек'юрітіз", є підприємець Олег Шевчук.

Мережа оператора охоплює понад 260 міст країни, а загальна довжина магістральних оптоволоконних ліній становить близько 18 500 кілометрів. Зруйнований київський дата-центр мав площу 900 квадратних метрів і містив 159 серверних стійок.

Крім того, оптоволоконне кільце компанії проходить через критичні київські вузли обміну трафіком, забезпечуючи зв'язок із більшістю українських телеком-операторів. Раніше ворожий подвійний удар знищив обладнання головного технічного вузла компанії, після чого інженери почали перенаправляти трафік на додаткові локації.



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"

Системні атаки на українські дата-центри

Знищення об'єкта "Омега Телеком" стало частиною масованої кампанії ворога проти телекомунікаційного сектору України. На початку жовтня повністю зупинив роботу київський дата-центр "Парковий", відновлення якого назвали неможливим, а дані користувачів евакуювали до Європейського Союзу.

Окрім цього, росіяни зруйнували дата-центр dline.ua у столиці. Атак зазнали також майданчики компаній Data Group, MiroHost, UTELS, Crazy Network, KIEVNET, Cityhost та інших провайдерів. Керівництво оператора "Київстар" повідомило про вісім прямих влучань у свою інфраструктуру за 10 днів, зокрема, ракетні удари пошкодили головний офіс і центральний склад.

Попри серйозні пошкодження та втрату частини обладнання, українські спеціалісти продовжують утримувати стабільність національної мережі за допомогою резервних систем.