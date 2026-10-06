Зупинка технологічного вузла та перехід на резервні ресурси

Представники телекомунікаційної компанії звернулися до своїх партнерів та клієнтів із заявою, у якій підтвердили вимушене закриття об'єкта. Попри втрату ключового майданчика у столиці, фахівці не припиняють цілодобову роботу. Наразі інженери відновлюють канали зв'язку та доступ до інтернету через відокремлені майданчики, пише 24 Канал.

Маємо констатувати факт: після масованої ворожої атаки київський дата-центр "Омега Телеком" припиняє свою роботу,

– прокоментували представники "Омега Телеком" на Facebook-сторінці компанії.

У компанії підкреслили, що цей момент є надзвичайно складним для всієї команди, однак зупиняти діяльність усієї компанії провайдер не планує.

Ми продовжуємо відновлювати канали зв'язку та доступ до мережі Інтернет на резервних майданчиках,

– додали в компанії.



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"

Масштаб інфраструктури та значення для ринку

ТОВ "Омега Телеком" працює на ринку з 2012 року та посідає чільне місце серед інфраструктурних операторів України, пише dev.ua. Компанія обслуговує понад 300 інтернет-провайдерів. Основним власником групи компаній, до якої також входять "Омега ТБ" та "Омега Сек'юрітіз", є підприємець Олег Шевчук.

Мережа оператора охоплює понад 260 міст країни, а загальна довжина магістральних оптоволоконних ліній становить близько 18 500 кілометрів. Зруйнований київський дата-центр мав площу 900 квадратних метрів і містив 159 серверних стійок.

Крім того, оптоволоконне кільце компанії проходить через критичні київські вузли обміну трафіком, забезпечуючи зв'язок із більшістю українських телеком-операторів. Раніше ворожий подвійний удар знищив обладнання головного технічного вузла компанії, після чого інженери почали перенаправляти трафік на додаткові локації.



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"



Наслідки обстрілу "Омега Телеком" у Києві / Фото "Омега Телеком"

Системні атаки на українські дата-центри

Знищення об'єкта "Омега Телеком" стало частиною масованої кампанії ворога проти телекомунікаційного сектору України. На початку жовтня повністю зупинив роботу київський дата-центр "Парковий", відновлення якого назвали неможливим, а дані користувачів евакуювали до Європейського Союзу.

Окрім цього, росіяни зруйнували дата-центр dline.ua у столиці. Атак зазнали також майданчики компаній Data Group, MiroHost, UTELS, Crazy Network, KIEVNET, Cityhost та інших провайдерів. Керівництво оператора "Київстар" повідомило про вісім прямих влучань у свою інфраструктуру за 10 днів, зокрема, ракетні удари пошкодили головний офіс і центральний склад.

Попри серйозні пошкодження та втрату частини обладнання, українські спеціалісти продовжують утримувати стабільність національної мережі за допомогою резервних систем.