Дослідження ДНК стародавніх мумій, знайдених на території сучасної Лівії, принесло несподівані результати. Аналіз решток, вік яких сягає 7000 років, виявив раніше невідому генетичну лінію. Відкриття ставить під сумнів попередні уявлення про заселення Північної Африки та змушує вчених переглянути історію стародавніх міграцій людства.

Що ховає стародавня ДНК?

Хоча сьогодні Сахара є однією з найпосушливіших і найспекотніших точок планети, колись вона була квітучою саваною. Цей період, відомий як Африканський вологий період, тривав приблизно з 14 800 до 5 500 років тому. Сприятливі умови дозволяли землеробству та скотарству процвітати в цій місцевості, приваблюючи давні людські популяції. Серед них був і загадковий народ, що мешкав на території сучасної південно-західної Лівії, пише 24 Канал з посиланням на Popular Mechanics.

Вчені на чолі з археогенетиком Надою Салем з Інституту еволюційної антропології Макса Планка проаналізували гени двох мумій жінок-скотарок епохи неоліту. Ці рештки, що збереглися природним шляхом, були знайдені в скельному укритті Такаркорі. Хоча генетичний матеріал погано зберігається в посушливому кліматі, науковцям вдалося витягти достатньо фрагментованої ДНК, щоб зазирнути в минуле.

Аналіз показав, що походження цих людей пов'язане з раніше невідомою північноафриканською генетичною лінією. Вона відокремилася від ліній народів Субсахарської Африки приблизно в той же час, коли сучасні люди почали розселятися за межами континенту, і залишалася в ізоляції протягом тривалого часу. Це відкриття стало несподіванкою, адже очікувалося, що гени мешканців Такаркорі будуть ближчими до субсахарських груп.

Виявилося, що народ Такаркорі є близьким родичем збирачів, які жили 15 000 років тому в печері Тафоральт у Марокко. Обидві популяції мали значну генетичну дистанцію від субсахарських груп того періоду, що свідчить про слабкий обмін генами між Північною та Субсахарською Африкою. Цікаво, що в ДНК людей з Такаркорі виявлено сліди генів неандертальців, хоч і в меншій кількості, ніж у мешканців Тафоральта, але в більшій, ніж у їхніх сучасників з півдня. Також є докази змішування з фермерами з Леванту.



Саме такі краєвиди могли бачити стародавні люди, що жили на території сучасної Сахари, зараз повністю занесеної пісками / Фото Unsplash

Історію потрібно переглянути

Ці дані змусили вчених переглянути теорію поширення скотарства в регіоні. Раніше вважалося, що воно поширювалося через міграції народів. Нове дослідження припускає, що йдеться про культурну дифузію – обмін практиками та знаннями між різними культурами, а не про масове переселення та змішування генів. Люди Такаркорі, ймовірно, успадкували свої гени від місцевих мисливців-збирачів, які ще до одомашнення тварин досягли успіхів у виготовленні кераміки, кошиків та інструментів.

Причиною генетичної ізоляції народу Такаркорі, найімовірніше, стало розмаїття середовищ у Зеленій Сахарі. Ландшафт, що включав озера, болота, ліси, савани і навіть гори, створював природні бар'єри, які обмежували взаємодію між різними людськими популяціями.