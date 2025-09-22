В Сахаре нашли древние мумии, принадлежащие к неизвестной ранее генетической линии человечества
- Анализ ДНК мумий из Ливии обнаружил ранее неизвестную генетическую линию, которая отличается от субсахарских народов.
- Открытие заставляет пересмотреть теории о распространении скотоводства в Северной Африке, предполагая культурную диффузию вместо миграций.
Исследование ДНК древних мумий, найденных на территории современной Ливии, принесло неожиданные результаты. Анализ останков, возраст которых достигает 7000 лет, обнаружил ранее неизвестную генетическую линию. Открытие ставит под сомнение предыдущие представления о заселении Северной Африки и заставляет ученых пересмотреть историю древних миграций человечества.
Что скрывает древняя ДНК?
Хотя сегодня Сахара является одной из самых засушливых и жарких точек планеты, когда-то она была цветущей саванной. Этот период, известен как Африканский влажный период, длился примерно с 14 800 до 5 500 лет назад. Благоприятные условия позволяли земледелию и скотоводству процветать в этой местности, привлекая древние человеческие популяции. Среди них был и загадочный народ, живший на территории современной юго-западной Ливии, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Mechanics.
Ученые во главе с археогенетиком Надой Салем из Института эволюционной антропологии Макса Планка проанализировали гены двух мумий женщин-скотарок эпохи неолита. Эти останки, сохранившиеся естественным путем, были найдены в скальном укрытии Такаркори. Хотя генетический материал плохо сохраняется в засушливом климате, ученым удалось извлечь достаточно фрагментированной ДНК, чтобы заглянуть в прошлое.
Анализ показал, что происхождение этих людей связано с ранее неизвестной североафриканской генетической линией. Она отделилась от линий народов Субсахарской Африки примерно в то же время, когда современные люди начали расселяться за пределами континента, и оставалась в изоляции в течение длительного времени. Это открытие стало неожиданностью, ведь ожидалось, что гены жителей Такаркори будут ближе к субсахарским группам.
Оказалось, что народ Такаркори является близким родственником собирателей, которые жили 15 000 лет назад в пещере Тафоральт в Марокко. Обе популяции имели значительную генетическую дистанцию от субсахарских групп того периода, что свидетельствует о слабом обмене генами между Северной и Субсахарской Африкой. Интересно, что в ДНК людей из Такаркори обнаружены следы генов неандертальцев, хоть и в меньшем количестве, чем у жителей Тафоральта, но в большем, чем у их современников с юга. Также есть доказательства смешивания с фермерами из Леванта.
Именно такие пейзажи могли видеть древние люди, жившие на территории современной Сахары, сейчас полностью занесенной песками / Фото Unsplash
Историю нужно пересмотреть
Эти данные заставили ученых пересмотреть теорию распространения скотоводства в регионе. Ранее считалось, что оно распространялось через миграции народов. Новое исследование предполагает, что речь идет о культурной диффузии – обмен практиками и знаниями между различными культурами, а не о массовом переселении и смешении генов. Люди Такаркори, вероятно, унаследовали свои гены от местных охотников-собирателей, которые еще до одомашнивания животных достигли успехов в изготовлении керамики, корзин и инструментов.
Причиной генетической изоляции народа Такаркори, вероятнее всего, стало разнообразие сред в Зеленой Сахаре. Ландшафт, включавший озера, болота, леса, саванны и даже горы, создавал природные барьеры, которые ограничивали взаимодействие между различными человеческими популяциями.