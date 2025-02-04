Американський сенатор пропонує саджати на 20 років за використання ШІ від DeepSeek

Новий законопроєкт, якщо його приймуть у США, зробить використання штучного інтелекту від китайської компанії DeepSeek незаконним. Порушників каратимуть 20 роками ув'язнення та величезним штрафом. Це вже назвали "найагресивнішою законодавчою дією щодо ШІ".

Що відомо

Новий законопроєкт подав на розгляд сенатор від штату Міссурі Джош Хоулі. Він привертає увагу своєю безпрецедентною суворістю. В цілому текст не наголошує конкретно на технологіях DeepSeek, а торкається загалом китайського штучного інтелекту. Він пропонує заборонити будь-який імпорт або експорт продуктів штучного інтелекту до Китаю та з Китаю. Оскільки моделі DeepSeek зараз майже єдині китайські ШІ, що широко доступні в США, це стосується вперше чергу їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Це також зачепить нову модель Qwen від Alibaba, Hunyuan від Tencent, Ernie Bot від Baidu, Doubao від ByteDance, Kimi від Zhipu AI, Talkie від MiniMax та інші.

Відповідальність за порушення потенційного закону передбачає 20 років в'язниці разом зі штрафом в 1 мільйон доларів для приватних осіб і 100 мільйонів доларів для компаній.

Зрозуміло, що все це досить екстремально й може означати провал законопроєкту. Експерти вважають, що якщо його не відкинуть повністю й відразу, то можуть переглянути суворість покарань. Наприклад, повністю скасувати тюремне ув'язнення або зменшити його термін, а також зменшити розмір штрафу.

Крім того, малоймовірно, що вдасться так швидко й різко запровадити настільки жорсткі правила, враховуючи, наскільки довгим і важким був шлях до заборони TikTok, яка все ще досі не відбулась.

Хай там як, але це показує, що серед законодавців існує значна паніка після різкого злету DeepSeek. Користувачі зі США масово кинулися тестувати китайський ШІ, не переймаючись можливими загрозами. Навіть працівники Пентагону не були достатньо свідомими й встановили на свої пристрої застосунок DeepSeek.