У Конгресі США заборонили співробітникам використовувати DeepSeek, – Axios

У Конгресі Сполучених Штатів попередили, щоб співробітники не використовували нещодавно створений китайський чат-бот DeepSeek. Вони кажуть, що зловмисники вже використовують його для зараження пристроїв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Конгрес США заборонив співробітникам використовувати DeepSeek

Зокрема, портал Axios отримав повідомлення головної адміністративної посадової особи Палати представників (CAO).

Наразі DeepSeek перебуває на розгляді CAO і... не має дозволу на офіційне використання Палатою представників,

– ідеться в заяві.

Зауважимо, що в повідомленні попереджається, що "зловмисники вже використовують DeepSeek для встановлення шкідливого ПЗ і зараження пристроїв".

"Щоб знизити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки, щоб обмежити функціональність DeepSeek на всіх пристроях, випущених Палатою представників", – додали в заяві CAO.

Також у повідомленні зазначили, що співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери або планшети.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що італійський регулятор Garante ухвалив рішення про блокування китайського застосунку DeepSeek.