Apple зіткнулася з дефіцитом матеріалів для чипів через бум ШІ

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту почав впливати й на Apple. Компанія зіткнулася з труднощами у постачанні ключового матеріалу для чипів, який використовується в iPhone та інших пристроях, через глобальний дефіцит і обмежені виробничі потужності.

Apple має проблеми з забезпеченням достатніх обсягів високоякісного скловолокнистого полотна, яке є критично важливим компонентом для друкованих плат і підкладок чипів. Цей матеріал широко застосовується у смартфонах iPhone та інших пристроях компанії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Macrumors.

Чому Apple не вистачає матеріалів для чипів?

Складність полягає в тому, що найсучасніші типи такого скловолокна майже повністю виробляє одна компанія – японська Nitto Boseki, також відома як Nittobo. Раніше Apple почала використовувати преміальні матеріали цього виробника ще до різкого зростання попиту на чипи для штучного інтелекту. Однак тепер ситуація змінилася.

Як зазначає MacRumours, через активний розвиток ШІ великі технологічні компанії, зокрема Nvidia, Google, Amazon, AMD та Qualcomm, також перейшли на продукцію Nittobo. Це створило додаткове навантаження на виробничі потужності постачальника та посилило конкуренцію за обмежені ресурси.

Щоб захистити свої ланцюги постачання, Apple направила співробітників до Японії та напряму вела переговори з компанією Mitsubishi Gas Chemical. Вона виробляє матеріали для підкладок, які використовуються у створенні друкованих плат і залежать від скловолокна Nittobo. Також повідомляється, що Apple спілкувалася з представниками японського уряду, намагаючись забезпечити стабільні поставки.

Як пише Mobile Syrup, паралельно компанія намагається знайти альтернативних постачальників, але цей процес просувається повільно. Apple, за інформацією джерел, співпрацює з виробником Grace Fabric Technology, а Mitsubishi Gas Chemical залучена до контролю якості. Потенційні нові постачальники з Тайваню та Китаю намагаються наростити виробництво, однак стабільність якості залишається проблемою.

Скловолокнисті нитки для таких матеріалів мають бути надзвичайно тонкими, рівномірними та без дефектів, адже вони вбудовуються глибоко в підкладку чипа. Після складання мікросхеми виправити або замінити цей шар неможливо. Саме тому виробники неохоче використовують матеріали нижчого класу. Apple нібито розглядала такий варіант як тимчасове рішення, але це потребувало б тривалого тестування та не усунуло б проблему постачання в короткостроковій перспективі.

Чому Apple зробила ставку на Gemini?

Однією з найгучніших технологічних новин року стало коротке спільне повідомлення Apple і Google. У ньому компанії підтвердили, що Gemini відповідатиме за інтелектуальну частину нового покоління Siri та стане фундаментом для ШІ-функцій Apple Intelligence на iPhone і Mac. Apple зазначила, що ці моделі забезпечать більш персоналізовану Siri вже цього року.

Для Google це серйозна перемога, а для користувачів техніки Apple – довгоочікуваний крок уперед. Фактично компанія з Купертіно визнала, що самостійно не змогла наздогнати лідерів ШІ-ринку на кшталт Google, Meta чи OpenAI. Раніше Apple тестувала різні варіанти, зокрема моделі Claude від Anthropic і GPT від OpenAI, але зрештою зупинилася саме на Gemini, що стало прямим підтвердженням його рівня.