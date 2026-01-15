Apple столкнулась с дефицитом материалов для чипов из-за бума ИИ

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта начало влиять и на Apple. Компания столкнулась с трудностями в поставках ключевого материала для чипов, который используется в iPhone и других устройствах, из-за глобального дефицита и ограниченных производственных мощностей.

Apple имеет проблемы с обеспечением достаточных объемов высококачественного стекловолокнистого полотна, которое является критически важным компонентом для печатных плат и подложек чипов. Этот материал широко применяется в смартфонах iPhone и других устройствах компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Macrumors.

Смотрите также 13 худших смартфонов в истории: самые громкие провалы от BlackBerry до iPhone

Почему Apple не хватает материалов для чипов?

Сложность заключается в том, что современные типы такого стекловолокна почти полностью производит одна компания – японская Nitto Boseki, также известная как Nittobo. Ранее Apple начала использовать премиальные материалы этого производителя еще до резкого роста спроса на чипы для искусственного интеллекта. Однако теперь ситуация изменилась.

Как отмечает MacRumours, из-за активного развития ИИ крупные технологические компании, в частности Nvidia, Google, Amazon, AMD и Qualcomm, также перешли на продукцию Nittobo. Это создало дополнительную нагрузку на производственные мощности поставщика и усилило конкуренцию за ограниченные ресурсы.

Чтобы защитить свои цепи поставок, Apple направила сотрудников в Японию и напрямую вела переговоры с компанией Mitsubishi Gas Chemical. Она производит материалы для подложек, которые используются в создании печатных плат и зависят от стекловолокна Nittobo. Также сообщается, что Apple общалась с представителями японского правительства, пытаясь обеспечить стабильные поставки.

Как пишет Mobile Syrup, параллельно компания пытается найти альтернативных поставщиков, но этот процесс продвигается медленно. Apple, по информации источников, сотрудничает с производителем Grace Fabric Technology, а Mitsubishi Gas Chemical привлечена к контролю качества. Потенциальные новые поставщики из Тайваня и Китая пытаются нарастить производство, однако стабильность качества остается проблемой.

Стекловолокнистые нити для таких материалов должны быть чрезвычайно тонкими, равномерными и без дефектов, ведь они встраиваются глубоко в подложку чипа. После сборки микросхемы исправить или заменить этот слой невозможно. Именно поэтому производители неохотно используют материалы низшего класса. Apple якобы рассматривала такой вариант как временное решение, но это потребовало бы длительного тестирования и не устранило бы проблему поставки в краткосрочной перспективе.

Почему Apple сделала ставку на Gemini?

Одной из самых громких технологических новостей года стало короткое совместное сообщение Apple и Google. В нем компании подтвердили, что Gemini будет отвечать за интеллектуальную часть нового поколения Siri и станет фундаментом для ИИ-функций Apple Intelligence на iPhone и Mac. Apple отметила, что эти модели обеспечат более персонализированную Siri уже в этом году.

Для Google это серьезная победа, а для пользователей техники Apple – долгожданный шаг вперед. Фактически компания из Купертино признала, что самостоятельно не смогла догнать лидеров ИИ-рынка вроде Google, Meta или OpenAI. Ранее Apple тестировала различные варианты, в частности модели Claude от Anthropic и GPT от OpenAI, но в конце концов остановилась именно на Gemini, что стало прямым подтверждением его уровня.