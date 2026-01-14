Почему даже известные бренды проваливались?

Обозреватели издания BGR проанализировали историю мобильной индустрии и составили список из тринадцати смартфонов, которые считают самыми неудачными за все время существования рынка. В подборке оказались как откровенно устаревшие модели, так и относительно новые устройства, которые не смогли оправдать ожидания покупателей, сообщает 24 Канал.

Одним из самых громких примеров стал Samsung Galaxy Note 7, представленный в 2016 году. Флагманская модель запомнилась массовыми возгораниями аккумуляторов, что привело к глобальному отзыву устройств и запрету их использования на борту самолетов. Этот инцидент обошелся компании в огромные финансовые потери и серьезно ударил по доверию к бренду.



Samsung Galaxy Note 7 / Фото The Verge

Еще раньше, в 2008 году, BlackBerry выпустила модель Storm, которая должна была стать ответом на iPhone. Однако медленная сенсорная клавиатура, многочисленные программные ошибки и отсутствие Wi-Fi сделали смартфон неконкурентным. Для BlackBerry это стало символом неспособности быстро адаптироваться к новой эпохе сенсорных экранов.



Blackberry Storm 2 (слева) и BlackBerry Storm 1 (справа) / Фото Jon Rettinger

Похожая судьба постигла Nokia Lumia 900 в 2012 году. Устройство отличалось качественной сборкой и привлекательным дизайном, но было привязано к экосистеме Windows Phone. Нехватка популярных приложений и постепенный отказ Microsoft от развития платформы сделали покупку этого смартфона практически бессмысленной.



Nokia Lumia 900 / Фото Nokia/CNET

В 2019 году Samsung снова оказалась в центре критики из-за первого Galaxy Fold. Инновационный форм-фактор со складным экраном оказался сырым: дисплеи ломались уже после снятия защитной пленки, а шарнир пропускал пыль и грязь. Устройство продемонстрировало, что технология еще не была готова к массовому рынку.

Amazon Fire Phone, выпущенный в 2014 году, также не нашел своего покупателя. Компания сделала ставку на собственные сервисы и экспериментальный трехмерный интерфейс, но высокая цена, отсутствие сервисов Google и привязка к одному оператору оттолкнули пользователей.

В список также попали HTC Evo 3D с сомнительным 3D-экраном, RED Hydrogen One с так называемым голографическим дисплеем и ценой 1300 долларов, Kyocera Echo с двойным экраном, который Android того времени не поддерживал должным образом, а также Palm Phone – миниатюрный смартфон со слишком слабым аккумулятором.

Среди относительно новых устройств выделяют Solana Saga 2023 года, ориентированный на Web3 и блокчейн. Для большинства пользователей эти функции оказались ненужными, а сам смартфон не предложил аппаратных преимуществ за свою цену.



Solana Saga / Фото Decrypt

Отдельно упоминается iPhone 6, который вошел в историю из-за скандала Bendgate (случай 2014 года вокруг смартфонов Apple iPhone 6 и 6 Plus, когда пользователи и СМИ обнаружили, что их тонкие алюминиевые корпуса легко гнулись под давлением, что приводило к повреждению экрана), и iPhone 16e, раскритикованный за устаревший дизайн и слабые камеры при высокой стоимости.

Завершает перечень Escobar Fold – фактически мошеннический проект, в рамках которого покупателям присылали пустые коробки или посторонние предметы вместо обещанных складных смартфонов. Мошенника, который успел прислать несколько таких устройств известным блогерам, чтобы обмануть других, быстро поймали. Как пишет Министерство юстиции США, дело до сих пор продолжается, а до приговора еще далеко.