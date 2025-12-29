Какие оболочки вошли в рейтинг лучших?

Не секрет, что каждый производитель старается представить свой продукт в как можно лучшем свете. Именно поэтому мы на каждой презентации брендов слышим, что их смартфоны и оболочки операционной системы являются лучшими, самыми инновационными, самыми производительными и тому подобное. Но часто заявления компаний расходятся с реальными тестами и впечатлениями их клиентов. Поэтому нет ничего более честного и достойного внимания, чем отзывы самих пользователей. Издание GSMArena провело масштабный опрос среди простых людей, чтобы определить лучшую Android-оболочку на рынке, пишет 24 Канал.

Победителем стала One UI от Samsung, которая собрала 41% всех голосов. Это решение опередило остальные варианты со значительным отрывом и подтвердило свою популярность среди владельцев смартфонов.

Второе место занял "чистый" Android, который используется в линейке Google Pixel. Этот интерфейс получил поддержку 20% участников опроса. Пользователи ценят его за минималистичный дизайн, отсутствие лишних элементов и понятную структуру меню.

Неожиданностью стало третье место, которое заняли кастомные прошивки с результатом 7,2%. Такие решения, как LineageOS, остаются актуальными для владельцев старых устройств, которые больше не получают официальных обновлений от производителей. Кастомные прошивки позволяют устанавливать новые версии операционной системы и получать важные патчи безопасности.

NothingOS, несмотря на все свои дизайнерские фишки, расположилась лишь на четвертой позиции с показателем 6,9%. Эта оболочка для смартфонов Nothing Phone и CMF Phone привлекла внимание уникальным минималистическим дизайном и характерным точечным оформлением интерфейса, что помогло ей сформировать собственную аудиторию приверженцев.

Пятое место заняла ColorOS от Oppo, набрав 5,8% голосов.

За ней следуют HyperOS для устройств Xiaomi, Redmi и Poco с результатом 3,5%, а также Hello UI для смартфонов Motorola с 2,1% поддержки.

Наименьший интерес участников опроса вызвали MagicOS от Honor, Xperia UI от Sony и Funtouch OS от vivo, которые заняли последние места рейтинга.



Результаты опроса о лучшей оболочке Android / Фото GSMArena

Насколько важна оболочка для пользователей?

Журналисты GSMArena также провели дополнительное голосование, чтобы определить, насколько важна оболочка при выборе смартфона.

Почти 43% опрошенных считают интерфейс важным фактором, но не решающим.

В то же время около 40% пользователей признались, что выбирают устройство именно из-за любимой оболочки.

Лишь 6% респондентов заявили, что интерфейс почти не влияет на их решение о покупке.



Результаты опроса о роли оболочки в выборе смартфона / Фото GSMArena