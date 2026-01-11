О Trump T1 Phone впервые объявили в июне 2025 года. Тогда сообщалось, что смартфон начнут поставлять покупателям в августе или сентябре того же года. Однако эти сроки прошли без всяких поставок, а на сайте Trump Mobile дату запуска изменили на размытую формулировку "later this year". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tech Radar.

Почему Trump T1 Phone так и не появился?

Это создавало впечатление, что устройство появится до конца 2025 года. Однако с началом 2026 года смартфон так и не вышел, а на официальном сайте до сих пор используется та же формулировка без уточнения года. Насколько далеко компания от реального запуска – неизвестно.

По данным Financial Times, служба поддержки Trump Mobile объясняла задержку недавним шатдауном правительства США. В декабре 2025 года представители компании сообщали изданию, что существует "высокая вероятность", что телефон не будет отправлен покупателям до конца месяца. Этот прогноз в конце концов сбылся.

Проблемы вокруг T1 Phone не ограничиваются только задержками. Trump Mobile фактически отказалась от первоначального обещания производить смартфон в США. Кроме того, мобильная сеть компании уже сталкивалась с критикой из-за технических ограничений и нестабильной работы.

Аналитик International Data Corp. Франсиско Херонимо в комментарии PBS заявил, что скептически относится к перспективам этого проекта. По его словам, компания, вероятно, недооценила сложность разработки и запуска смартфона, и пока не понятно, удастся ли довести продукт до рынка.

С учетом новых задержек и отсутствия четких сроков запуска остается открытым вопрос, увидит ли свет Trump T1 Phone вообще. Даже если устройство все же выйдет, эксперты предполагают, что он может существенно отличаться от первоначальных обещаний.