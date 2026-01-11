Про Trump T1 Phone вперше оголосили у червні 2025 року. Тоді повідомлялося, що смартфон почнуть постачати покупцям у серпні або вересні того ж року. Проте ці терміни минули без жодних поставок, а на сайті Trump Mobile дату запуску змінили на розмите формулювання "later this year". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tech Radar.

Чому Trump T1 Phone так і не з’явився?

Це створювало враження, що пристрій з’явиться до кінця 2025 року. Однак із початком 2026 року смартфон так і не вийшов, а на офіційному сайті досі використовується те саме формулювання без уточнення року. Наскільки далеко компанія від реального запуску – невідомо.

За даними Financial Times, служба підтримки Trump Mobile пояснювала затримку нещодавнім шатдауном уряду США. У грудні 2025 року представники компанії повідомляли виданню, що існує "висока ймовірність", що телефон не буде відправлений покупцям до кінця місяця. Цей прогноз зрештою справдився.

Проблеми навколо T1 Phone не обмежуються лише затримками. Trump Mobile фактично відмовилася від початкової обіцянки виробляти смартфон у США. Крім того, мобільна мережа компанії вже стикалася з критикою через технічні обмеження та нестабільну роботу.

Аналітик International Data Corp. Франсіско Херонімо в коментарі PBS заявив, що скептично ставиться до перспектив цього проєкту. За його словами, компанія, ймовірно, недооцінила складність розробки та запуску смартфона, і поки що не зрозуміло, чи вдасться довести продукт до ринку.

З урахуванням нових затримок та відсутності чітких термінів запуску залишається відкритим питання, чи побачить світ Trump T1 Phone взагалі. Навіть якщо пристрій усе ж вийде, експерти припускають, що він може суттєво відрізнятися від початкових обіцянок.