Какие способы существуют для диагностики аккумулятора?

Самый простой метод проверки здоровья батареи предполагает использование встроенного сервисного интерфейса операционной системы. Чтобы получить доступ к технической информации, нужно запустить стандартное приложение для звонков и ввести специальную последовательность символов, пишет 24 Канал.

Для большинства Android-устройств актуальным будет код ##4636##. После его ввода автоматически откроется скрытое меню с подробной статистикой, где можно увидеть текущую емкость и общее состояние аккумулятора.

Владельцы устройств от Samsung должны использовать альтернативную комбинацию – *#0228#. Этот код активирует аналогичное диагностическое меню, которое предоставляет информацию о технических характеристиках установленной батареи и ее остаточный ресурс.

Альтернативы

Если сервисное меню недоступно на конкретной модели или версии Android, можно обратиться к специализированным программам с Google Play. Приложения вроде AccuBattery и Battery Guru собирают подробную статистику о работе аккумулятора, отслеживают скорость деградации и рассчитывают реальную емкость относительно заявленной производителем. Такие инструменты особенно полезны для мониторинга состояния батареи в течение длительного периода.

Как ухаживать за батареей, чтобы продлить ее работу

Стоит помнить, что современные мобильные устройства оснащены встроенными системами защиты от чрезмерной зарядки, поэтому оставлять телефон подключенным к сети на всю ночь вполне безопасно, если вашему устройству не более нескольких лет. Однако длительное удержание уровня заряда на максимальной отметке и повышенные температуры во время зарядки негативно влияют на долговечность аккумулятора – это подтверждают сами производители электроники.

Отдельно стоит упомянуть о беспроводных зарядных устройствах, которые значительно упростили процесс пополнения энергии – достаточно просто положить смартфон на платформу. Однако такой метод обычно работает медленнее традиционного подключения через кабель и сопровождается большим выделением тепла, что может дополнительно ускорить процесс старения литий-ионных элементов питания.

Регулярная диагностика помогает вовремя выявить критическое снижение емкости и принять решение о необходимости замены батареи в авторизованном сервисном центре, ведь в большинстве современных смартфонов аккумуляторы не предназначены для самостоятельного обслуживания пользователями.