Які способи існують для діагностики акумулятора?

Найпростіший метод перевірки здоров'я батареї передбачає використання вбудованого сервісного інтерфейсу операційної системи. Щоб отримати доступ до технічної інформації, потрібно запустити стандартний додаток для дзвінків і ввести спеціальну послідовність символів, пише 24 Канал.

Для більшості Android-пристроїв актуальним буде код ##4636##. Після його введення автоматично відкриється приховане меню з детальною статистикою, де можна побачити поточну ємність і загальний стан акумулятора.

Власники пристроїв від Samsung повинні використовувати альтернативну комбінацію – *#0228#. Цей код активує аналогічне діагностичне меню, яке надає інформацію про технічні характеристики встановленої батареї та її залишковий ресурс.

Альтернативи

Якщо сервісне меню недоступне на конкретній моделі або версії Android, можна звернутися до спеціалізованих програм із Google Play. Застосунки на кшталт AccuBattery і Battery Guru збирають детальну статистику про роботу акумулятора, відстежують швидкість деградації та розраховують реальну ємність відносно заявленої виробником. Такі інструменти особливо корисні для моніторингу стану батареї протягом тривалого періоду.

Як доглядати за батареєю, щоб продовжити її роботу

Варто пам'ятати, що сучасні мобільні пристрої оснащені вбудованими системами захисту від надмірного заряджання, тому залишати телефон підключеним до мережі на всю ніч цілком безпечно, якщо вашому пристрою не більше кількох років. Проте тривале утримання рівня заряду на максимальній позначці та підвищені температури під час зарядки негативно впливають на довговічність акумулятора – це підтверджують самі виробники електроніки.

Окремо варто згадати про бездротові зарядні пристрої, які значно спростили процес поповнення енергії – достатньо просто покласти смартфон на платформу. Однак такий метод зазвичай працює повільніше за традиційне підключення через кабель і супроводжується більшим виділенням тепла, що може додатково прискорити процес старіння літій-іонних елементів живлення.

Регулярна діагностика допомагає вчасно виявити критичне зниження ємності та прийняти рішення про необхідність заміни батареї в авторизованому сервісному центрі, адже в більшості сучасних смартфонів акумулятори не призначені для самостійного обслуговування користувачами.