Чергова жертва дефіциту: через бум ШІ на ринку формується нестача нового компонента

Світ технологій знову опинився на порозі масштабного дефіциту, проте цього разу причиною стали не графічні чипи або пам'ять. Стрімкий розвиток агентного штучного інтелекту призвів до того, що найбільші хмарні провайдери вичерпали запаси критично важливих компонентів, які раніше вважалися другорядними.

Якими є нові наслідки розвитку ШІ?

Тривалий час головним дефіцитом на ринку штучного інтелекту залишалися графічні процесори, проте ситуація кардинально змінилася. Як зазначають аналітики, тепер обмеженням для хмарних провайдерів стали центральні процесори. На ранніх етапах розвитку ШІ ці компоненти виконували лише допоміжні функції, такі як зберігання даних, створення контрольних точок та попередня обробка інформації. Робочі навантаження були відносно легкими, оскільки моделі не мали агентної структури та працювали за простим принципом отримання й видачі тексту. Саме тому вважалося, що їх дефіцит омине через нижчий попит, пише Wccftech.

Дивіться також Мільярдер викупив старий ядерний бункер і перетворює його на дещо нове

Ситуація змінилася після появи нових архітектур, зокрема запуску OpenAI o1-preview у вересні 2024 року. Це дало поштовх до розвитку агентного штучного інтелекту, здатного виконувати складні послідовні дії. Сучасні моделі тепер самостійно звертаються до баз даних, проводять фізичні симуляції, займаються компіляцією коду та виконують модульні тести.

Наприклад, спеціалізовані кодувальні агенти, як-от Codex 5.4, спроможні працювати автономно протягом 6 – 7 годин поспіль, постійно взаємодіючи із зовнішніми сервісами та серверами. Така активність вимагає колосальних обчислювальних можливостей саме від центральних процесорів.

Масштаби проблеми підкреслюються тим, що доходи від агентів для програмування зросли з пари мільярдів до понад 10 мільярдів доларів лише за пів року. Це призвело до того, що за останні два квартали хмарний ринок фактично вичерпав усі доступні запаси процесорів, розповів аналітик і дослідник Ділан Патель.

Співвідношення потужностей у серверних стійках стрімко змінюється. Якщо раніше 100 мегаваттів енергії, що споживали графічні процесори, обслуговувалися лише 1 мегаватом потужності центральних процесорів, то тепер цей розрив майже зник. У сучасних серверах для навчання та роботи агентів кількість обох типів чипів стає майже однаковою.

Перші жертви

Найбільші гравці ринку, такі як Amazon та Microsoft, уже відчули наслідки цього буму.

Microsoft продала всі свої резервні потужності стороннім лабораторіям, що співпрацюють з Anthropic та OpenAI, через що виникла нестача ресурсів навіть для внутрішніх потреб. Це вже позначилося на стабільності популярних сервісів, зокрема GitHub, користувачі якого скаржаться на регулярні збої та неможливість зафіксувати зміни в коді.

Amazon, зі свого боку, за рік утричі збільшила кількість встановлених серверів із процесорами, проте все одно не може задовольнити попит, що постійно зростає.

Окремим фактором став масовий перехід OpenAI з архітектури x86 на Arm. Це рішення було зумовлене тим, що на початкових етапах дефіциту ресурси Arm були доступнішими. Однак такий крок з часом лише посилив навантаження на цей сегмент, змусивши й інших розробників адаптувати свій код під нову архітектуру.

Чого чекати далі?

У майбутньому цей дефіцит може вийти за межі хмарних дата-центрів. Виробники, такі як AMD, Intel та NVIDIA, будуть змушені нарощувати обсяги виробництва серверних чипів, що може вплинути на споживчий та бізнес-сегменти. Пріоритет віддаватиметься великим ШІ-компаніям, які готові платити більше, що неминуче призведе до зростання цін та обмеження постачання процесорів для звичайних комп'ютерів.

Окрім процесорів, значний тиск відчуватиме і ринок оперативної пам'яті DRAM, оскільки нові серверні архітектури вимагають величезних обсягів швидкої пам'яті для ефективної роботи нейромереж.